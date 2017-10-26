Тайная подземная магистраль Москвы Во все времена подземелья вызывали у людей неподдельный интерес. Многие знают о катакомбах Парижа, Рима, Мадрида и кое-что о катакомбах Москвы. Именно «кое-что», потому что информации о московском подземелье очень мало. Лишь изредка по телевидению выступают столичные диггеры и рассказывают невероятные истории о скрытых от глаз обывателя лабиринтах… Уже к началу XIX века Москва была изрыта во всех направлениях, а в наше время трасс, проходящих под землей, стало несоизмеримо больше. Особенно постарались московские метростроевцы. Благодаря им мы быстро перемещаемся из одного конца города в другой по современным подземным тоннелям. Да и других коммуникаций сейчас столько, что без специального разрешения копать... На чтение: 1 минута

Во все времена подземелья вызывали у людей неподдельный интерес. Многие знают о катакомбах Парижа, Рима, Мадрида и кое-что о катакомбах Москвы. Именно «кое-что», потому что информации о московском подземелье очень мало. Лишь изредка по телевидению выступают столичные диггеры и рассказывают невероятные истории о скрытых от глаз обывателя лабиринтах…

Уже к началу XIX века Москва была изрыта во всех направлениях, а в наше время трасс, проходящих под землей, стало несоизмеримо больше. Особенно постарались московские метростроевцы. Благодаря им мы быстро перемещаемся из одного конца города в другой по современным подземным тоннелям. Да и других коммуникаций сейчас столько, что без специального разрешения копать где вздумается не получится.

Строящиеся дома на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат), 1967 г.

В 1960 году под Новым Арбатом, который до сих пор некоторые называют проспектом Калинина, построили подземную магистраль. Ее длина – 1 километр, ширина – 9 метров. Въехать на нее можно со стороны арбатских переулков.

В своих воспоминаниях Михаил Посохин, главный архитектор Москвы с 1960 по 1982 год, писал: «Тоннель позволяет принимать все виды колесного городского транспорта – от грузовых автомобилей и автоконтейнеров до грузовых троллейбусов. Оборудован искусственным освещением, вентиляцией, холодильными установками и кондиционерами. Подземная часть южной стороны проспекта (нечетной) развита в большей степени, чем северной (четной), поскольку последняя теснее связана с жилыми домами».

Впрочем, даже слова Посохина не проясняют, для чего же эта подземная улица была сделана…