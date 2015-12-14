События в г. Новочеркасске В конце мая 1962 года в СССР произошло повышение розничных цен на мясо и мясные продукты в среднем на 30 % и на масло — на 25 %. Одновременно с этим дирекция Новочеркасского электровозостроительного завода почти на треть увеличила норму выработки для рабочих. 2 июня прошла массовая демонстрация рабочих в Новочеркасске. Волнения в городе были жестоко подавлены с привлечением армии. На чтение: 5 минут

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ НАЧАЛА 60-Х ГГ.

На XXII съезде КПСС достоянием гласности стала третья программа партии - программа построения коммунистического общества в СССР (первая программа была принята на II съезде РСДРП в 1903г., вторая- на VIII съезде РКП(б) в 1919 г.). О том, что социализм одержал полную победу в нашей стране, было объявлено уже в 1959 г.; новой задачей провозглашалось создание за 10 лет (1961-1971 гг.) материально-технической базы коммунизма. За 1971-1980-е гг. планировалось перейти к единой общенародной собственности, к осуществлению принципа распределения по потребностям и построению "в основном" коммунистического общества. Были "вычислены" даже конкретные цифры для построения коммунизма в обозначенный срок. Так, объем промышленной продукции за 20 лет должен был увеличиться не менее чем в 6 раз. Для этого производительность труда предполагалось поднять за 10 лет более чем в 2 раза, а за 20 лет - в два раза превысить современный уровень производительности труда в США. Планировалось сократить до 35 часов рабочую неделю, за счет общества осуществлять бесплатное содержание детей в садах, ввести бесплатное пользование квартирами, коммунальными услугами, транспортом и т. д.

Вопреки прогнозам, коммунистический романтизм третьей программы КПСС не был подкреплен реальными достижениями. Более того, в начале 1960-х гг. правительство пошло на непопулярный шаг - объявило о повышении цен. 31 мая 1962 г. ЦК КПСС информировал население о повышении с 1 июня закупочных цен на скот, птицу, животное масло и сливки на 35%. Одновременно на 25-30% возрастали и розничные цены. Чтобы хоть как-то сгладить неблагоприятное впечатление от вздорожания продуктов питания, постановлением объявлялось о снижении цен на сахар, ткани из вискозных волокон и шерстяной пряжи.

Решение о повышении цен немедленно повлекло выступления в целом ряде городов: Риге, Киеве, Челябинске, Ленинграде и др. Но своего апогея недовольство трудящихся достигло в Новочеркасске 1-3 июня 1962 г. Забастовка рабочих переросла там в демонстрацию, которая была расстреляна войсками. Властями всех уровней выступление сразу было охарактеризовано как вылазка уголовных элементов. Председатель КГБ В. С. Семичастный информировал партийное руководство о том, что в ходе беспорядков было убито и умерло от ран 22 человека, а 87 обратилось в больницы города в связи с ранениями. В городе прошли аресты участников выступления. 20 августа 1962 г. в Новочеркасске начался судебный процесс, на котором рассматривалось дело 14 активистов июньских событий. 7 человек были приговорены к расстрелу, остальные получили по 10-15 лет тюремного заключения.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/80.htm

“ЕШТЬЕ ПИРОЖКИ С ЛИВЕРОМ”

Утром 1 июня группа рабочих-формовщиков сталелитейного цеха начала бурное обсуждение повышения цен на продукты питания и сокращение трудовых расценок сотрудникам НЭВЗ. Обсуждение переросло в стихийный митинг, к которому присоединились рабочие из других цехов. К митингующим рабочим вышел директор завода Б.Н.Курочкин. Роковая фраза Курочкина, сославшегося на подошедшую продавщицу пирожками – «Если вам не хватает денег на мясо и колбасу – ешьте пирожки с ливером», – предопределила дальнейшее развитие событий.

В толпе послышались крики: «Так они над нами еще и издеваются!». После этого провокационного заявления директора завода, который мог просто «поговорить по душам» с возмущенными работниками НЭВЗ и предотвратить трагические события, рабочие разделились на группы. Одна группа направилась в компрессорную завода и включила заводской гудок. Началась спонтанная забастовка рабочих, у которых не было ярко выраженных лидеров. Работа завода была остановлена, и огромная толпа митингующих собралась на площади перед административным зданием НЭВЗ.

В 12 часов дня часть активистов перекрыла железнодорожную магистраль Ростов – Москва. На железнодорожных опорах линий электропередач были вывешены плакаты: «Мясо, масло, повышение зарплаты» и «Нам нужны квартиры» и появился лозунг: «Хрущева на мясо». К митингующим стали присоединяться просто хулиганствующие элементы, призывающие громить магазины.

Во второй половине дня на место событий выехали почти все руководители ростовского обкома партии и КГБ области. Однако ни они, ни прибывшие сотрудники милиции, ни курсанты артиллерийского училища не в состоянии были обуздать разъяренную толпу, и были разогнаны бастующими. Несколько стражей правопорядка попали под вечер в больницу с тяжелыми травмами.

Большая часть митингующих направилась к районной газораспределительной станции с целью перекрыть подачу газа на другие предприятия и привлечь их на свою сторону, однако внутренние войска очистили станцию от бастующих и задержали свыше 30 активистов.

К вечеру 1 июня правоохранительные органы заняли почту, телеграф, радиоузел, административные здания и госбанк, предварительно вывезя все деньги и ценности в сейфах. В полночь в город подошла колонна танков и бронетранспортеров и заняла территорию завода.

Рано утром 2 июня 1962 в Новочеркасск из Москвы прибыли члены ЦК КПСС – Ф.Р.Козлов, А.И.Микоян, А.Н.Шелепин, А.П.Кириленко, Л.Ф.Ильичев, Д.С.Полянский и другие руководители КГБ, МВД и МО СССР. Немного позднее, утром того же дня, толпа забастовщиков, увидев, что НЭВЗ окружен цепью автоматчиков, решила направиться в город. У моста через реку Тузлов кордон из двух танков и автоматчиков пропустил митингующих. На пути к зданию Новочеркасского горкома, колонна митингующих прорвала вооруженное оцепление и расположилась в сквере перед зданием горкома партии и горисполкома. Часть агрессивно настроенных демонстрантов ворвалась в здание горкома и учинила там погром. Митинг на площади продолжался.

Хрущев приказал Министру Обороны СССР Р.Я.Малиновскому подавить выступления, и последний отдал приказ командующему Северокавказского военного округа генералу армии И.А.Плиеву о пресечении забастовки. Военные пытались оттеснить бастующих от здания горкома, однако даже после двух предупредительных залпов в воздух, толпа продолжала напирать и вплотную приблизилась к автоматчикам. Третий залп был произведен по митингующим. Упали первые убитые и раненые. В возникшей панике и давке, люди стали разбегаться. К площади стали подтягиваться кареты скорой помощи и пожарные машины.

В других частях города также продолжались столкновения с правоохранительными органами – несколько человек было убито во время неудачной попытки ворваться в отделение милиции; часть забастовщиков была схвачена возле здания госбанка. Был введен комендантский час.

По официальным данным было убито 23 человека; ранено несколько десятков демонстрантов. К вечеру 2 июня начались повальные аресты участников беспорядков. После скоротечного суда по Новочеркасским событиям, в августе 1962 было расстреляно 7 человек, а 114 осуждено.

Информация о демонстрации, беспорядках и последующем расстреле в Новочеркасске, руководством СССР была скрыта от советской и мировой общественности. В самом городе и соседних Шахтах, куда были попытки демонстрантов послать своих людей с целью огласки событий 2 июня в Новочеркасске, работало 5 машин радиоконтрразведывательной пеленгационной службы на случай попыток радиолюбителей отправить сообщения за границу.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/novocherkasskie-sobytiya-1-2-iyunya-1962

“СМОТРИТЕ, ЧТО ОНИ ЖРУТ!”

Второго июня я возвращалась домой по улице Московской... Там мы увидели массу народа, стоявшую по обеим сторонам улицы, а навстречу нам шла колонна людей с транспарантами, флагами, портретами правительства. Впереди шли дети – пионеры в красных галстуках. Колонна примерно в 150–200 человек направилась к зданию исполкома, за ней повернули стоявшие на улице люди – масса народа. Нас тоже повлекло в сквер. От колонны отделилась часть людей, и они кинулись к дверям исполкома, смяв охрану, ворвались в здание.

В это время на балкон вышли председатель горисполкома Замула и прокурор Проценко, но они ничего не успели сказать народу, так как были смяты ворвавшимися людьми... Затем на балконе появились опять эти люди и стали бросать с балкона портреты руководителей партии и правительства. Одна женщина трясла над головой батоном колбасы и кричала: “Смотрите, что они жрут!” Буфет в здании горкома партии был разгромлен.

Из воспоминаний очевидца, Ф.В. Лукичевой.

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200103612

“ВСЯ ПЛОЩАДЬ БЫЛА ЗАЛИТА КРОВЬЮ”

На демонстрацию пришло множество людей. Однако настроены они были вполне миролюбивы. В колонне было множество детей, группы пионеров, студентов, пенсионеров. Они лишь хотели обратить внимание на свое бедственное положение. Московская, проспект Подтелкова, площадь перед администрацией были практически полностью заполнены людьми.

Возле памятника Ленину стоял танк. Его облепила детвора, на него залезли студенты. Он был полностью ослеплен. Видно это вывело из терпения танкистов. Грянул холостой выстрел, в близлежащих домах посыпались стекла.

Здание администрации (горкома партии) было полно солдат. Замечу, что солдаты были кавказских национальностей (видимо власти боялись, что русские могут поддержать демонстрацию). Солдаты переругивались с демонстрантами. Один из них разбил стекло и ударил женщину прикладом. Толпа не выдержала – под напором распахнулись двери, и солдат оказался под лестницей. Горком был полностью захвачен демонстрантами.

Начался митинг. Е.П. Левченко сообщила, что ночью и утром проводились аресты, многих арестованных избивали. Звучал призыв к их освобождению. Часть людей двинулась к горотделу милиции. Один из солдат замахнулся на рабочего автоматом, и рабочий выхватил его из рук. Тотчас он был сражен пулей наповал. Началась пальба. Люди пытались спрятаться, забегали в пустые камеры, где их закрывали снаружи на засов сотрудники КГБ и милиционеры. Обратим внимание на то, что камеры были пусты. Руководство уже вывезло мятежников в Ростов и Батайск.

На площади перед людьми появилось оцепление солдат. Один из офицеров вышел к ним и объявил, что получил приказ стрелять в толпу, а затем застрелился.

Однако огонь все-таки был открыт. Сначала грянули выстрелы в воздух. Толпа отхлынула, но раздались призывы: «Не отступаем, они стреляют холостыми», и толпа вновь подалась вперед. Положение осложнялось задними рядами, которые просто-напросто толкали людей вперед, не зная, что творится впереди. Второй раз выстрелы раздались по деревьям. С них посыпалась любопытная детвора. Это еще одна загадка Новочеркасской трагедии: среди убитых самым младшим считается подросток 16 лет, а по свидетельствам очевидцев падали именно дети: 8-10 лет. Затем грянули выстрелы по толпе.

(…)

Вся площадь была залита кровью. На солнце она быстро засыхала, и вся площадь была в бурых пятнах. На следующий день рано утром власти пытались смыть их сначала струей из пожарной машины, затем пригнали машину со щетками, а после, отчаявшись смыть следы преступления заасфальтировали всю площадь.

Энциклопедия Новочеркасска

http://novocherkassk.net/wiki/1962/

“ХУЛИГАНСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ”

Двадцатого августа текущего года в Новочеркасске закончился открытый судебный процесс судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, на котором рассмотрено дело по обвинению в бандитских действиях 1 —3 июня 1962 года Кузнецова, Черепанова, Зайцева, Сотникова, Мокроусова, Каркач, Шуваева, Левченко, Черных, Гончарова, Служенко, Дементьева, Каткова и Щербан.

На суде до конца разоблачена гнусная роль подсудимых, возглавлявших уголовно - хулиганствующие элементы, показана вся их преступная деятельность. Судебный процесс раскрыл отвратительное моральное лицо каждого подсудимого, всесторонне показал общественную опасность совершенного ими преступления.

Неопровержимыми доказательствами, многочисленными свидетельскими показаниями вина подсудимых в судебном заседании установлена полностью. Все преступники, за исключением Дементьева, признали свою вину и заявили о своем раскаянии в совершенных ими тяжких преступлениях.

Суд, учитывая особую общественную опасность подсудимых, как основных организаторов и активных участников бандитских действий, приговорил Черепанова, Мокроусова, Кузнецова, Сотникова, Зайцева, Каркач и Шуваева к высшей мере наказания — расстрелу. Остальные подсудимые приговорены к длительным срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях строгого режима.

Из записки заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР В.И. Степакова в ЦК КПСС о судебном процессе в г. Новочеркасске, 24 августа 1962 г.

http://novocherkassk.net/wiki/1962/

“ИМЕЛИ МЕСТО И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ”

Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло.

В целом по стране это решение воспринято правильно…

Особенно одобряется решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР сельским населением страны…

Вместе с тем имели место и нежелательные проявления. <...> В ряде городов отмечены случаи появления отдельных антисоветских листовок и надписей.

В частности в г. Москве на одном из домов по улице Горького преступником была наклеена листовка с надписью "Сегодня повышение цен, а что нас ждет завтра".

На Сиреневом бульваре наклеена листовка с призывом к рабочим "бороться за свои права и снижение цен".

На платформе станции "Победа" Киевской железной дороги учинена надпись с клеветническим измышлениями в адрес Советского правительства и требованием снизить цены на продукты.

В г. Донецке на телеграфном столбе была приклеена листовка с надписью: "Нас обманывали и обманывают. Будем бороться за справедливость."

Аналогичного содержания надпись была обнаружена на заводе шахтного оборудования в г. Днепропетровске.

Появление антисоветских листовок зафиксировано также в городах Павлово-Посаде и Загорске Московской области и одной листовки в Ленинском районе г. Ленинграда.

Записка заместителя председателя КГБ при Совете Министров СССР П. Ивашутина членам Президиума и секретарям ЦК КПСС. 1 июня 1962 г.

Обложка: рабочие-забастовщики Новочеркасского электровозостроительного завода, идущие с красными знамёнами к горкому компартии. 1962г.

Источник: https://topwar.ru