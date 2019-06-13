Россия – родина алмазов 13 июня 1955 года советскими геологами было найдено в Якутии крупнейшее месторождение алмазов. «Закурили трубку мира» Если вы думаете, что алмазы – это только сырьё для ювелирных украшений, то вы здорово ошибаетесь. Не будет алмазов – остановится ядерная промышленность и современная микроэлектроника, невозможно будет изготовить инструменты с самой крепкой кромкой резцов. Самые большие месторождения алмазов находились в Южной Африке, подконтрольной Великобритании, и поэтому в этой области всё необходимое для экономики России и после революции, и в годы индустриализации покупалось у англичан за золото. Экспедиция по поиску алмазов. Источник: http://www.alrosa.ru Нельзя сказать, что в нашей стране вообще не было алмазов. Были,... На чтение: 2 минуты

13 июня 1955 года советскими геологами было найдено в Якутии крупнейшее месторождение алмазов.

«Закурили трубку мира»

Если вы думаете, что алмазы – это только сырьё для ювелирных украшений, то вы здорово ошибаетесь. Не будет алмазов – остановится ядерная промышленность и современная микроэлектроника, невозможно будет изготовить инструменты с самой крепкой кромкой резцов. Самые большие месторождения алмазов находились в Южной Африке, подконтрольной Великобритании, и поэтому в этой области всё необходимое для экономики России и после революции, и в годы индустриализации покупалось у англичан за золото.

Экспедиция по поиску алмазов. Источник: http://www.alrosa.ru

Нельзя сказать, что в нашей стране вообще не было алмазов. Были, они изредка, случайно встречались на Урале и на берегах Енисея ещё в XIX веке. Промышленной добычи алмазов в стране не было.

Всё обострилось после победного 1945 года с началом «холодной войны». Британцы перестали продавать в СССР алмазы, и во весь рост встала задача найти новый источник этого сырья.

В конце 1940-х годов большие силы геологов были отправлены в Якутию. Оказалось, что геологическое строение недр в этих необъятных краях очень схоже с геологией Южной Африки с её месторождениями алмазов в кимберлитовых трубках. «Трубками» месторождения называют потому, что залежи расположены в виде цилиндров или конусов и устремлены вглубь земли на тысячу метров и более, а порода названа в честь города Кимберли в Южной Африке, где в 1871 году был найден самый крупный алмаз весом 85 карат (16,7 граммов).

Полевой лагерь на месте города Мирный. Источник: http://www.alrosa.ru

Советские геологи начали поисковые работы на реках Чона и Вилюй. Уже 7 августа 1949 года нашли первый алмаз. Это произошло на песчаной косе, которую назвали Соколиной, и выявили здесь алмазную россыпь. Дальнейшие поиски подтвердили первые успехи. В 1950-1953 годах было обнаружено ещё несколько россыпей.

21 августа 1954 года геолог Лариса Попугаева нашла первую кимберлитовую трубку, которой она дала название «Зарница». Правда, это месторождение не дотягивало до того, чтобы его можно было бы разрабатывать в промышленных масштабах.

Но меньше чем через год ситуация резко изменилась к лучшему. 13 июня 1955 года из глубин Якутии в центр была передана шифрованная радиограмма: «Закурили трубку мира, табак отличный. Авдеенко, Елагина, Хабардин». Почему такое странное сообщение? Дело в том, что все экспедиции были засекречены, и результаты их труда не предназначались для посторонних глаз и ушей. Новое месторождение, открытое советскими геологами, было уже пригодным к промышленной добыче алмазов. Геологи шутили, что «табачок» в трубке оказался неплохим. Алмазы в этой шахте весили по 5 карат, то есть по 1 грамму, а это давало перспективу существенно повысить экономический потенциал СССР.

Начало разработок алмазов. Источник: http://www.alrosa.ru

Все мы помним историческое выступление Никиты Сергеевича Хрущёва в ООН. Так вот, за его словами, что пора показать капиталистам «кузькину мать», над которыми ломали голову западные переводчики, стояло не только желание подразнить противников по «холодной войне», но и открытие, сделанное советскими геологами в далёкой Якутии.

Мы впереди планеты всей…

Уже в 1957 году началось промышленное освоение якутских алмазов, а вокруг рудника возник город Мирный, в котором ныне проживает 36 тысяч человек. Здесь были едва ли не самые тяжёлые климатические условия в Советском Союзе. Добираться до алмазов приходилось с помощью динамита, через слои вечной мерзлоты. Но уже в 1960 году было добыто 2 килограмма алмазов. Часть была отправлена ювелирам, а 80% нашли применение в промышленности.

Алмазный карьер открытого типа. Источник: https://pikabu.ru

Вокруг алмазного карьера «Мир», а он получил именно такое название, сложены легенды. Очевидцы рассказывают, что на глубине кружится голова, а при подъёме наверх человека охватывает эйфория.

Рудник похож на бездонную пропасть, над которым запрещено летать вертолётам (воронка может их засосать), он гипнотизирует. Поддержание рудника в рабочем состоянии требует значительных усилий. Постоянно приходится бороться с агрессивными водой и нефтью, которые постоянно просачиваются на дно котлована.

Неработающий карьер в Мирном, сейчас. Источник: https://pikabu.ru

За тридцать лет (1957-1987) в карьере «Мир» было добыто алмазов на 17 миллиардов долларов. Карьер стал таким огромным, грузовики проезжали по спиралевидной дороге 8 километров. Добыча алмазов открытым способом стала неэффективной и опасной, поэтому в 2001 году от неё отказались в пользу подземной добычи.

Специалисты считают, что алмазы в основной массе залегают на глубине более 1 километра и выгоднее использовать подземный рудник, который только за один 2012 год поднял на поверхность один миллион тонн руды. Шахты начинаются со дна глубокого котлована и учёные считают, что разработка алмазов здесь может быть продолжена в течение ещё более чем тридцати лет.

Обложка: https://www.forbes.ru