Краткий курс истории. «Хрущевские фантики» 1 января 1961 года в Советском Союзе была проведена денежная реформа. Результатом стал перерасчет цен на товары и услуги. «Портянки» на «фантики» Традиционно стоило бы начать с вопроса о причинах и целях данной реформы. Но знаем мы не так много – отчасти оттого, что не все документы, относящиеся к этой реформе, в настоящее время рассекречены. Официальная версия гласила, что цель реформы состояла в упрощении денежного обращения и придании большей полноценности деньгам. В глазах обывателя все выглядело вроде бы ясно. Старые большие купюры, которые в народе называли «сталинскими портянками», заменили меньшими по размеру «хрущевскими фантиками», близкими по этому параметру обертке от... На чтение: 1 минута

1 января 1961 года в Советском Союзе была проведена денежная реформа. Результатом стал перерасчет цен на товары и услуги.

«Портянки» на «фантики»

Традиционно стоило бы начать с вопроса о причинах и целях данной реформы. Но знаем мы не так много – отчасти оттого, что не все документы, относящиеся к этой реформе, в настоящее время рассекречены. Официальная версия гласила, что цель реформы состояла в упрощении денежного обращения и придании большей полноценности деньгам. В глазах обывателя все выглядело вроде бы ясно. Старые большие купюры, которые в народе называли «сталинскими портянками», заменили меньшими по размеру «хрущевскими фантиками», близкими по этому параметру обертке от конфеты. При этом произошла деноминация в соотношении 10:1.

Девальвация

Хотя официально объявлялось о подорожании рубля в 10 раз и повышении золотого содержания, в действительности произошла девальвация. До реформы доллар стоил 4 рубля и после реформы должен был стоить 40 копеек, но стоил 90 копеек. Впрочем, данное положение вещей почти никто не заметил, поскольку советские граждане в массе своей не имели необходимости покупать иностранную валюту. С золотым содержанием, вопреки официальному утверждению, произошла подобная ситуация: вместо чуть более 2 грамм рубль получил чуть менее 1 грамма. Последнее обстоятельство незамеченным не осталось, ведь рыночные цены (не стоит путать с ценами в госторговле) на многие товары уменьшились не в 10, а в 4,5 раза. То есть номинально стоимость хотя и снизилась, но фактически выросла.

Долговременный эффект

Реформа дала определенные положительные результаты. Себестоимость производства бумажных денег была снижена благодаря их меньшему формату. Однако серьезно подорожали импортные товары. Последние и так были редкостью, а теперь и вовсе превратились в предметы роскоши. Разница между магазинными и рыночными ценами на продукты питания привела к ухудшению качества первых, что привлекло спекулянтов. Очень быстро полки магазинов опустели, и ожидаемое после реформы улучшение продовольственного снабжения сменилось продовольственным кризисом 1963–1964 годов. Реформа оказала долговременный эффект на дешевизну трудовых ресурсов и высокую рентабельность экспортной продукции. Но она же стала началом краха экономического могущества СССР, потому что в итоге подсадила экономику страны на «нефтяную иглу» и вызвала хронический дефицит продовольствия.