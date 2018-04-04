Как борщевик заполонил Россию? Первый раз эту красоту я увидел лет 50 назад. Вдоль дороги грозно стояли мощные растения, похожие на плод воображения какого-нибудь писателя-фантаста. Росли они по пути к Пироговскому водохранилищу в Подмосковье. Прошло несколько десятилетий, и растения заполонили не только Московскую область, но и многие другие регионы… Как говорил один из классиков отечественной политики, хотели как лучше, а получилось как всегда. Начиналось все прозаично, буднично: очень хотелось быстро и без особых хлопот решить продовольственную проблему в стране. В начале 1950-х годов, в соответствии с решением 35-го пленума секции животноводства Академии сельскохозяйственных наук, в СССР стали массово сеять борщевик как кормовое растение для... На чтение: 1 минута

Первый раз эту красоту я увидел лет 50 назад. Вдоль дороги грозно стояли мощные растения, похожие на плод воображения какого-нибудь писателя-фантаста. Росли они по пути к Пироговскому водохранилищу в Подмосковье. Прошло несколько десятилетий, и растения заполонили не только Московскую область, но и многие другие регионы… Как говорил один из классиков отечественной политики, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Начиналось все прозаично, буднично: очень хотелось быстро и без особых хлопот решить продовольственную проблему в стране. В начале 1950-х годов, в соответствии с решением 35-го пленума секции животноводства Академии сельскохозяйственных наук, в СССР стали массово сеять борщевик как кормовое растение для нужд сельского хозяйства. На этом научном форуме бразды правления держал главный агроном страны Трофим Денисович Лысенко. После известного «дела генетиков» с ним спорить никто не решался. И если он сказал, что борщевик дает в 20 раз больше силосной массы, значит, так оно и есть. Никто также не решился напомнить, что незадолго до этого норвежские и немецкие ученые работали с этим растением, и результаты никого не вдохновили. Ссылаться на «буржуазных» коллег никто не стал.

Т.Д. Лысенко

Возглавляя Академию сельскохозяйственных наук, Лысенко с помощью псевдонаучной фразеологии распространял свои теории. Всех, кто выступал против его фантазий, Трофим Денисович не щадил как морально, так и физически. В число оппонентов попал и член Академии наук Грузинской ССР Дмитрий Иванович Сосновский, ученица которого описала данный вид борщевика и назвала его в честь ученого.

Получив указание о внедрении новой культуры, Лысенко запустил в программу не безопасные растения, а ядовитый борщевик Сосновского. Расчет был прост. Отрицательный эффект этого борщевика станет явным, и тогда можно будет уничтожить ненавистного оппонента.

Но… месть не удалась. Сосновский умер в 1953 году, а борщевик его имени триумфально двинулся по просторам страны. Потом, конечно, хватились, но было поздно… И сегодня это растение уже захватило более миллиона гектаров плодородных земель.