8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Революционный праздник. 1789-1799. 2003

Озуф М.

Монография Моны Озуф "Революционный праздник" - характерный пример так называемого "пионерского исследования". В нем уже в 1976 году проявились тенденции, и по сей день актуальные и высоко ценимые в исторической науке: интерес к повседневной жизни и ее "ритуалам"; исследование политики как церемониала и революции как антропологического феномена; выяснение взаимосвязи между идеологическими императивами и конструированием утопических пространственно-временных моделей. Выстроенная на широком круге источников, в том числе на архивных документах и прессе революционных лет, сочетающая глубину обобщений и исторических афоризмов с тонко конкретикой наблюдений, эта книга стала событием как во Франции, так и за рубежом, во многом изменила представления о Французской революции, предложив новаторские пути ее изучения.