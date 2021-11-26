КОНСУЛЬСТВО ВО ФРАНЦИИ

Консульство во Франции — период в истории Франции от государственного переворота 18 брюмера VIII года Республики, совершенного Наполеоном Бонапартом , до его провозглашения императором в 1804.

После переворота был установлен режим временного К., при котором исполнительная власть была вверена Бонапарту, Э. Ж. Сийесу и Р. Дюко. Конституция VIII года (принята 26 декабря 1799, утверждена на референдуме в феврале 1800) знаменовала разрыв с предшествовавшей политической традицией, Декларация прав человека и гражданина в ней отсутствовала. Исполнительная власть была усилена и вручалась трем консулам, избираемым на 10 лет: Бонапарту, Ж. Ж. Р. Камбасересу и Ш.-Ф. Лебрену, однако второй и третий консулы обладали лишь совещательным голосом. Первый консул получал право назначать и смещать высших военачальников и чиновников. Разделение властей практически упразднялось, первый консул мог активно вмешиваться в дела двух других ветвей власти: ему принадлежало исключительное право предлагать и утверждать законы, а также назначать большую часть судей. Законодательная власть была разделена и ослаблена. Государственный совет занимался составлением административных уложений и законопроектов, Трибунат — обсуждением и доработкой этих проектов, Законодательный корпус должен был принять или отклонить законопроект без обсуждения. Члены Охранительного Сената получили право отклонять законопроекты как антиконституционные, а впоследствии присвоили себе право дополнять конституцию. Избирательная система была намеренно усложнена, для того чтобы покончить с принципом народного суверенитета и лишить простых граждан возможности менять политический курс страны, как это было при Директории : граждане предлагали лишь кандидатов для замещения выборных вакансий. В 1802 была одобрена на референдуме так называемая Конституция X года, по которой все три консула сохраняли свои посты пожизненно, а Первый консул приобретал право назначать себе преемника. В годы К. был создан режим личной власти Н. Бонапарта, который ставил себе целью примирить расколотую Французской революцией XVIII в. страну и сделать власть независимой от общественных настроений. Административная реформа (1800) стала отказом от принципов выборности и коллегиальности: вся реальная власть в департаментах оказалась в руках назначаемых Первым консулом префектов и была почти ничем не ограничена. Вторая вертикаль власти, выборная, по сути, имела декоративный характер. Укреплялись финансы, был создан Французский банк (1800). В 1801 был подписан конкордат с Пием VII, по которому католицизм признавался религией большинства французов. К 1802 закончились войны с Второй антифранцузской коалицией: Австрия отказалась от большей части владений в Италии, граница Франции стала проходить по Рейну.

Лит.: Вандаль А. Возвышение Бонапарта / Пер. с фр. Ростов-на-Дону, 1995 [1902—1907]; Тьер А. История Консульства и Империи / Cокр. пер. с фр. Т. 1. Консульство. М., 2012 [1845—1862]; Lentz T. Le Grand Consulat. Paris, 1999; Boudon J.-O. Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, 2003; Gueniffey P. Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolution française (9—10 novembre 1799). Paris, 2008; Thibaudeau A.-C. Mémoires sur le consulat, 1799—1804. Paris, 2013; Branda P., Pinaud P.-F., Zacharie C. Dictionnaire des institutions du Consulat et de l’Empire. Paris, 2017.