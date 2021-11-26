ДИРЕКТОРИИ СТИЛЬ

ДИРЕКТОРИИ СТИЛЬ (Le style Di­rec­toi­re) - наименование стиля французского искусства времени правления Директории , заключительного этапа Французской революции XVIII века.

Бу­ду­чи пе­ре­ход­ным ме­ж­ду сти­лем Лю­до­ви­ка XVI (смотреть Лю­до­ви­ков сти­ли ) и ам­пи­ром, Директории стиль наи­бо­лее яр­ко про­явил­ся в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве и ди­зай­не ин­терь­е­ров. Близ­кий «сти­лю Р. Ада­ма» в Анг­лии, Директории стиль от­ме­чен стрем­ле­ни­ем к стро­го­сти форм, пря­мо­ли­ней­но­сти очер­та­ний, от­ка­зом от вы­чур­но­сти де­ко­ра и ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем «ан­ти­ки­зи­рую­щих» эле­мен­тов (в ча­ст­но­сти, ис­поль­зо­ва­ние пом­пе­ян­ско­го сти­ля), мо­ти­вов древнеегипетского искусства (поя­вив­ших­ся по­сле Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1798-1801 годов и осо­бен­но рас­про­стра­нив­ших­ся в искусстве пе­рио­да Кон­суль­ст­ва и ам­пи­ра; смотреть Еги­пет­ский стиль ). Сре­ди но­вых форм мебе­ли по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние тре­нож­ни­ки (различные на­зна­че­ния) и ими­та­ции си­де­ний, за­пе­чат­лён­ных в древнегреческой ва­зо­пи­си (ме­бель се­мьи Жа­коб). Вхо­дит в мо­ду по­ло­са­тая обив­ка ме­бе­ли и стен (штоф); в оформ­ле­нии ин­терь­е­ров гос­под­ству­ют ас­ке­тич­ные со­че­та­ния бе­ло­го, се­ро­го и других при­глу­шён­ных цве­тов. В об­лас­ти мо­ды воз­ни­ка­ют тен­ден­ции, позд­нее про­дол­жен­ные в эпо­ху ам­пи­ра: сюр­ту­ки с вы­со­ки­ми во­рот­ни­ка­ми, гал­сту­ки-жа­бо у муж­чин (по­сле­до­ва­те­ли экс­т­ра­ва­гант­ной мо­ды это­го вре­ме­ни по­лу­чи­ли про­зви­ще «les In­croy­ables», то есть щё­го­лей); пла­тья-ту­ни­ки в «гре­че­ском сти­ле» с вы­со­ким поя­сом и да­же про­зрач­ные оде­ж­ды - у жен­щин. Директории стиль на­шёл от­ра­же­ние и в изо­бра­зительном искусстве эпо­хи (порт­ре­тах Ж.Л. Да­ви­да, Ж.А. Гу­до­на, ка­ри­ка­ту­ре и другом).

Иллюстрации:

Ча­сы в сти­ле Ди­рек­то­рии. 2-я половина 1790-х годов. Ма­стер Рок (Па­риж). Част­ное со­бра­ние.

Архив БРЭ.

Стиль Ди­рек­то­рии. Ж.Л. Да­вид. Порт­рет ма­дам де Вер­ни­ак (за­пе­чат­ле­ны мо­да и ме­бель эпо­хи Ди­рек­то­рии). 1799. Лувр (Па­риж).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)