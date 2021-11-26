ДИРЕКТОРИИ СТИЛЬ
ДИРЕКТОРИИ СТИЛЬ (Le style Directoire) - наименование стиля французского искусства времени правления Директории, заключительного этапа Французской революции XVIII века.
Будучи переходным между стилем Людовика XVI (смотреть Людовиков стили) и ампиром, Директории стиль наиболее ярко проявился в декоративно-прикладном искусстве и дизайне интерьеров. Близкий «стилю Р. Адама» в Англии, Директории стиль отмечен стремлением к строгости форм, прямолинейности очертаний, отказом от вычурности декора и широким применением «антикизирующих» элементов (в частности, использование помпеянского стиля), мотивов древнеегипетского искусства (появившихся после Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798-1801 годов и особенно распространившихся в искусстве периода Консульства и ампира; смотреть Египетский стиль). Среди новых форм мебели получают распространение треножники (различные назначения) и имитации сидений, запечатлённых в древнегреческой вазописи (мебель семьи Жакоб). Входит в моду полосатая обивка мебели и стен (штоф); в оформлении интерьеров господствуют аскетичные сочетания белого, серого и других приглушённых цветов. В области моды возникают тенденции, позднее продолженные в эпоху ампира: сюртуки с высокими воротниками, галстуки-жабо у мужчин (последователи экстравагантной моды этого времени получили прозвище «les Incroyables», то есть щёголей); платья-туники в «греческом стиле» с высоким поясом и даже прозрачные одежды - у женщин. Директории стиль нашёл отражение и в изобразительном искусстве эпохи (портретах Ж.Л. Давида, Ж.А. Гудона, карикатуре и другом).
Иллюстрации:
Часы в стиле Директории. 2-я половина 1790-х годов. Мастер Рок (Париж). Частное собрание.
Архив БРЭ.
Стиль Директории. Ж.Л. Давид. Портрет мадам де Верниак (запечатлены мода и мебель эпохи Директории). 1799. Лувр (Париж).
Архив БРЭ.