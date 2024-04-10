8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

100 ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

Баландин Р. , Маркин В.

Эта книга о том, как люди открывали свою родную планету. Великое географическое открытие порой длилось веками, и в нем принимали участие десятки, а то и сотни исследователей. Среди них были не только знаменитые — Геродот, Марко Поло, Колумб, Кук, Пржевальский, Скотт, — но и ныне забытые и малоизвестные. Вы также узнаете и о некоторых теоретических открытиях, раскрывающих жизнь и строение Земли. Мореплаватели и путешественники ярче всего воплотили в жизнь извечное стремление людей к открытиям и поиску неведомого. Последний раздел книги посвящен археологии. Великие археологические открытия, сделанные на протяжении двухсот лет, позволили приоткрыть завесу над загадкой происхождения человека, восстановить историю древнейших цивилизаций, познакомиться с достижениями величайших культур древнего мира.