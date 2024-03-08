ТЭЙШОНОВ ВОССТАНИЕ

Тэйшóнов (тайшонов) восстáние (от вьетн. Тэйшон — «Западные горы» — местности в Центральном Вьетнаме, где вспыхнуло восстание) — крупное народное движение во Вьетнаме в 1771–1802, охватившее почти всю страну. Лидерами восставших, в основном опиравшихся на крестьян, недовольных высокими налогами и повинностями, были вьетнамские и китайские купцы, зажиточные землевладельцы. Основными руководителями являлись братья Нгуен Ван Няк, Нгуен Ван Хюэ и Нгуен Ван Лы. Т. в. началось в условиях противоборства правящих родов Чиней , контролировавших север страны, и Нгуенов , контролировавших юг (формально оба рода признавали верховную власть императоров из династии Ле Поздних ).

В 1771 Нгуен Ван Няк — землевладелец и богатый купец — из-за конфликта с государственным чиновником бежал в Тэйшон, где принялся собирать отряды недовольных, в 1773 начав продвижение в равнинные районы и практически не встречая сопротивления. Тэйшоны выдвигали лозунги о равенстве в социальных отношениях и введении уравнительного землепользования, но на практике конфисковывали имущество богатых людей, лишь если они проявляли к ним враждебность и не признавали их власть, распределяя его среди нуждающихся. К ним присоединились отряды восставших чамов и китайских купцов.

В 1774 в ход событий вмешались Чини, решившие воспользоваться противостоянием между восставшими и Нгуенами в своих интересах. Это, наряду с противоречиями в лагере Нгуенов и расколами в рядах повстанцев, привело в последующие годы к вой­не всех против всех, так как стороны неоднократно меняли своих союзников, а главные центры владений Нгуенов переходили из рук в руки. К 1777 силы Нгуенов были практически полностью разгромлены, и лишь Нгуену Фук Аню (см. Зя Лонг ) удалось захватить Сайгон на юге. В 1778 лидер мятежников Нгуен Ван Няк провозгласил себя императором, положив начало формированию восставшими собственного государства.

В 1783 Нгуен Фук Ань обратился за помощью к тайскому правителю Чакри ( Раме I ), что привело к вторжению его сил на юг страны в 1784, но в конце января 1785 они потерпели сокрушительное поражение от восставших во главе с Нгуен Хюэ и были вынуждены бежать в Камбоджу вместе с Нгуен Фук Анем.

В 1786 тэйшоны, фактически подчинившие себе юг, начали поход на север, направленный против Чиней, заняли их главный опорный пункт на юге — Фусуан, а в июле и столицу Тханглонг (ныне Ханой). Победив Чиней, тэйшоны передали формальную власть императору Ле Хиен Тонгу, выдавшему свою дочь замуж за Нгуен Хюэ, но реальный контроль оставался в руках тэйшонов.

После смерти Ле Хиен Тонга Нгуен Хюэ передал престол Ле Тиеу Тхонгу, предпринявшему неудачную попытку избавиться от опеки тэйшонов и бежавшему из столицы, чтобы попросить помощь у империи Цин. В октябре 1788 против тэйшонов выступили цинские вой­ска под лозунгом восстановления династии Ле. В декабре они заняли столицу вместе с Ле Тиеу Тхонгом. 21 декабря 1788 Нгуен Хюэ в ответ провозгласил себя в Фусуане императором Куанг Чунгом и направил вой­ска на Тханглонг, разбив 200-тысячную цинскую армию и заняв столицу в конце января 1789, после чего империя Цин признала его власть. Под контролем Нгуен Ван Няка после вооруженного конфликта между братьями из-за раздела сфер влияния остался юг.

Куанг Чунг создал административный аппарат из военачальников тэйшонской армии, издал указ о поощ­рении занятий земледелием, подразумевавший возвращение крестьян на землю и обязательную обработку целины и заброшенных участков; восстанавливались системы ирригации, были снижены налоги. Сподвижники руководителей восстания постепенно превратились в новую вьетнамскую элиту, что вызвало разочарование рядовых участников движения.

Вместе с тем конфликты между лидерами тэйшонов и помощь со стороны Франции способствовали успехам Нгуен Фук Аня, захватившего в 1787–1789 южную Зядинь (область вокруг Сайгона). После смерти в 1792 Куанг Чунга его преемники не сумели оказать сопротивление натиску сил Нгуен Фук Аня, отвоевавшего принадлежавшие Нгуенам земли в Южном и Центральном Вьетнаме, а затем подчинившего Северный Вьетнам и занявшего летом 1802 Тханглонг, положив начало новой императорской династии Нгуенов.

Лит. : Рябинин А. Л . Рождение империи Нгуенов. М., 1988; Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. М., 1995. Ч. 2. С. 6–19. С. Н. Губина .