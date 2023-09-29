Ра́ма I

Ра́ма I (Пхрапхуттхайотфатюлалок; имя при рождении — Тхонгдуан) (20.03.1737, Пхитсанулок — 07.09.1809, Бангкок) — тайский король (1782–1809), основатель династии Чакри.

Происходил из аристократической семьи. С детства жил при дворе, потом быстро продвигался в чинах. В 1767 после восшествия на престол короля Таксина перешел в военное ведомство, вскоре был назначен командующим армией, принимал участие в походах против бирманцев. В 1782 Таксин был свергнут. Тхонгдуан, который находился в это время в походе на Камбоджу, вернулся в столицу того времени Тхонбури и был провозглашен первым королем династии Чакри, по названию своего титула (Тяопхрайа Чакри). В начале XX в. по инициативе короля Вачиравуда ( Рамы VI , 1910–1925) основателя династии стали назвать Пхрапхуттхайотфатюлалок, а на европейских языках — Рамой I (имя Рама с соответствующими порядковыми номерами стало использоваться и для всех последующих представителей династии). Р. I основал новую столицу в Бангкоке , продолжил политику «собирания земель» и восстановления страны после бирманского нашествия. В результате его завоеваний власть Бангкока распространилась на значительную часть малайских султанатов и ряд кхмерских земель. В истории Таиланда правление Р. I считается периодом укрепления и развития государства, стабильности и процветания.

Лит. : Chula Chakrabongse . Lords of Life. A History of the Kings of Thailand. London, 1960; Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982. И. Н. Липилина .