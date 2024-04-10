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17.06.2026
Великобритания: промышленная революция
Какое важнейшее экономическое последствие имела промышленная революция в Англии?
Англия утратила своё экономическое лидерство в Европе.
Англия на долгие годы сделалась экономическим лидером Европы и начала формировать мировой рынок товаров.
Экономика Англии полностью перешла на сельское хозяйство, промышленность пришла в упадок.
Англия отказалась от торговли с колониями и закупала все товары в Европе.
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