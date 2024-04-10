Англия на долгие годы сделалась экономическим лидером Европы и начала формировать мировой рынок товаров.

Англия на долгие годы сделалась экономическим лидером Европы и начала формировать мировой рынок товаров.

Экономика Англии полностью перешла на сельское хозяйство, промышленность пришла в упадок.

Экономика Англии полностью перешла на сельское хозяйство, промышленность пришла в упадок.