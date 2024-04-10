8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

РЕВОЛЮЦИЯ МАШИН

САБО Е.

В книге описаны исторические события XVIII в., произошедшие в Англии и английских колониях. Описаны жизнь английской провинции и крупных промышленных городов, добыча угля на шахтах в Северной и Центральной Англии, бурный рост промышленности, изобретение первой паровой машины и водяной мельницы, строительство мостов. Развитие промышленности и обогащение одних приводит к недовольству народа и восстаниям рабочих, в колониях - к борьбе за независимость.