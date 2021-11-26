ПИТТ УИЛЬЯМ МЛАДШИЙ

ПИТТ УИЛЬЯМ МЛАДШИЙ - британский государственный и по­ли­тический дея­тель. Сын Уильяма Пит­та Стар­ше­го .

От­ли­чал­ся сла­бым здо­ровь­ем, в свя­зи с чем обу­чал­ся на до­му. В 14 лет по­сту­пил в кол­ледж Пем­брук Кем­бридж­ско­го университета (окон­чил в 1776 году), за­тем обу­чал­ся в лон­дон­ской шко­ле пра­во­ве­де­ния Лин­кольс-Инн.

По­сле её окон­ча­ния (1780 год) от­ка­зал­ся от карь­е­ры юри­ста, в 1781 году из­бран в Па­ла­ту об­щин пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го . В ию­ле 1782 - мар­те 1783 годов - министр фи­нан­сов. 19 декабря 1783 года - воз­гла­вил ка­би­нет ми­ни­ст­ров, став са­мым мо­ло­дым пре­мьер-ми­ни­ст­ром в ис­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии (так­же за­нял пост министра фи­нан­сов). По­пыт­ка ви­гов сме­стить Птта в январе 1784 года бы­ла без­ре­зуль­тат­ной: по­с­ле вы­несе­ния во­ту­ма не­до­ве­рия, про­тив обык­но­ве­ния, он не ушёл в от­став­ку. Но­вые вы­бо­ры (март - май 1784 года) при­нес­ли сто­рон­ни­кам Питта боль­шин­ст­во мест в Па­ла­те об­щин.

В ус­ло­ви­ях по­ли­тической не­ста­биль­но­сти и эко­но­мических труд­но­стей [в свя­зи с по­ра­же­ни­ем в вой­не с северо-американскими ко­ло­ния­ми (смотрите «Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов»), рос­том государственного дол­га] Питт стре­мил­ся ста­били­зи­ро­вать фи­нан­со­вую сис­те­му, най­ти но­вые ис­точ­ни­ки по­пол­не­ния каз­ны. Ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му государственного кре­ди­то­ва­ния (за­ко­ны об амор­ти­зационном фон­де 1786 и 1792 годов), по­вёл борь­бу с кон­тра­банд­ной тор­гов­лей и на­ру­ше­ния­ми за­ко­на. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие пар­ла­мент­ско­го ак­та 1784 года об управ­ле­нии Ин­ди­ей ( Пит­та за­кон ). В 1787 году, в том числе под влия­ни­ем А. Сми­та, одоб­рил под­пи­са­ние вы­год­но­го для Ве­ли­ко­бри­та­нии тор­го­во­го до­го­во­ра с Фран­ци­ей о со­кра­ще­нии та­мо­жен­ных по­шлин. Ра­то­вал за ук­ре­п­ле­ние ди­пло­ма­тических свя­зей с Прус­си­ей и Ни­дер­лан­да­ми для про­ти­во­дей­ст­вия Австрийской и Росийской им­пе­ри­ям, в августе 1788 года одоб­рил под­пи­са­ние анг­ло-прусского во­енного сою­за. На­пра­вил уси­лия на фор­ми­ро­ва­ние первой и второй ан­ти­французской коа­ли­ций (смотрите «Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции»): спо­соб­ст­во­вал уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­та ме­ж­ду Прус­си­ей и Ав­ст­ри­ей (смотрите «Рей­хен­бах­ская кон­вен­ция 1790 года»), под­дер­жал пра­ви­тель­ст­во Ни­дер­лан­дов, ко­то­рым (на­ря­ду с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей) 1 января 1793 года Фран­ция объ­я­ви­ла вой­ну.

Эко­но­мическая по­ли­ти­ка ка­би­не­та Питта, а так­же ук­ре­п­ле­ние фун­та стер­лин­гов по­зво­ли­ли суб­си­ди­ро­вать британских со­юз­ни­ков в Ев­ро­пе. Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив рос­та не­до­воль­ст­ва внут­ри Ве­ли­ко­бри­та­нии, вы­зван­но­го уве­ли­че­ни­ем на­ло­го­во­го бре­ме­ни, а так­же со сто­рон­ни­ка­ми пар­ла­мент­ской ре­фор­мы (так назваемыми ра­ди­ка­ла­ми), об­ви­нён­ны­ми в государственной из­ме­не и свя­зях с французскими ре­во­лю­цио­не­ра­ми. Ини­ции­ро­вал при­ос­та­нов­ку дей­ст­вия за­ко­на о не­при­кос­но­вен­но­сти лич­но­сти (1794 год), ме­ры по ог­ра­ни­че­нию сво­бо­ды прес­сы и про­ве­де­нию ми­тин­гов. По­сле Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1798 года про­вёл за­кон о за­клю­че­нии унии (1800 год; смотрите Анг­ло-ир­ланд­ская уния 1801 ). Этим ша­гом, а так­же рас­ши­ре­ни­ем по­ли­тических прав ирл. ка­то­ли­ков на­де­ял­ся пре­дот­вра­тить втор­же­ние Фран­ции в Ир­лан­дию и соз­дать опо­ру для британской ко­ро­ны. Из-за рос­та ан­ти­во­ен­ных на­строе­ний, не­из­беж­но­сти за­клю­че­ния ми­ра, от­ка­за ко­ро­ля Ге­ор­га III про­вес­ти так назваемую эман­си­па­цию ка­то­ли­ков вы­шел в от­став­ку (14 марта 1801 года).

Сла­бость но­во­го ка­би­не­та во гла­ве с Г. Ад­динг­то­ном, по­те­ря им под­держ­ки в пар­ла­мен­те, не­ста­биль­ная об­ста­нов­ка в Ев­ро­пе вы­ну­ди­ли Ге­ор­га III вновь об­ра­тить­ся к ус­лу­гам Питта, сфор­ми­ро­вав­ше­го 10 апреля 1804 года свой второй ка­би­нет ми­ни­ст­ров (так­же за­нял пост министра фи­нан­сов). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния третьей ан­ти­французской коа­ли­ции, под­дер­жал под­пи­са­ние Пе­тер­бург­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра 1805 года с Российской им­пе­ри­ей.

По­хо­ро­нен в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.

Питт за­ло­жил ос­но­вы по­ли­ти­ки «но­во­го то­риз­ма», со­сто­яв­шей в про­ве­де­нии уме­рен­ных по­ли­тических и со­ци­аль­ных ре­форм и осу­ще­ст­в­лён­ной в по­сле­дую­щие де­сяти­ле­тия. Дли­тель­ное пре­бы­ва­ние Питта у вла­сти сыг­ра­ло су­ще­ст­вен­ную роль в ук­ре­п­ле­нии по­зи­ции пре­мьер-ми­ни­ст­ра в ка­би­не­те.

Сочинения:

The speeches in the House of commons. 2nd ed. L., 1808. Vol. 1-3;

Correspondence be­tween Pitt and Charles duke of Rutland. L., 1842.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)