ПИТТ УИЛЬЯМ МЛАДШИЙ
ПИТТ УИЛЬЯМ МЛАДШИЙ - британский государственный и политический деятель. Сын Уильяма Питта Старшего.
Отличался слабым здоровьем, в связи с чем обучался на дому. В 14 лет поступил в колледж Пембрук Кембриджского университета (окончил в 1776 году), затем обучался в лондонской школе правоведения Линкольс-Инн.
После её окончания (1780 год) отказался от карьеры юриста, в 1781 году избран в Палату общин парламента английского. В июле 1782 - марте 1783 годов - министр финансов. 19 декабря 1783 года - возглавил кабинет министров, став самым молодым премьер-министром в истории Великобритании (также занял пост министра финансов). Попытка вигов сместить Птта в январе 1784 года была безрезультатной: после вынесения вотума недоверия, против обыкновения, он не ушёл в отставку. Новые выборы (март - май 1784 года) принесли сторонникам Питта большинство мест в Палате общин.
В условиях политической нестабильности и экономических трудностей [в связи с поражением в войне с северо-американскими колониями (смотрите «Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов»), ростом государственного долга] Питт стремился стабилизировать финансовую систему, найти новые источники пополнения казны. Реформировал систему государственного кредитования (законы об амортизационном фонде 1786 и 1792 годов), повёл борьбу с контрабандной торговлей и нарушениями закона. Инициировал принятие парламентского акта 1784 года об управлении Индией (Питта закон). В 1787 году, в том числе под влиянием А. Смита, одобрил подписание выгодного для Великобритании торгового договора с Францией о сокращении таможенных пошлин. Ратовал за укрепление дипломатических связей с Пруссией и Нидерландами для противодействия Австрийской и Росийской империям, в августе 1788 года одобрил подписание англо-прусского военного союза. Направил усилия на формирование первой и второй антифранцузской коалиций (смотрите «Антифранцузские коалиции»): способствовал урегулированию конфликта между Пруссией и Австрией (смотрите «Рейхенбахская конвенция 1790 года»), поддержал правительство Нидерландов, которым (наряду с Великобританией) 1 января 1793 года Франция объявила войну.
Экономическая политика кабинета Питта, а также укрепление фунта стерлингов позволили субсидировать британских союзников в Европе. Активно боролся против роста недовольства внутри Великобритании, вызванного увеличением налогового бремени, а также со сторонниками парламентской реформы (так назваемыми радикалами), обвинёнными в государственной измене и связях с французскими революционерами. Инициировал приостановку действия закона о неприкосновенности личности (1794 год), меры по ограничению свободы прессы и проведению митингов. После Ирландского восстания 1798 года провёл закон о заключении унии (1800 год; смотрите Англо-ирландская уния 1801). Этим шагом, а также расширением политических прав ирл. католиков надеялся предотвратить вторжение Франции в Ирландию и создать опору для британской короны. Из-за роста антивоенных настроений, неизбежности заключения мира, отказа короля Георга III провести так назваемую эмансипацию католиков вышел в отставку (14 марта 1801 года).
Слабость нового кабинета во главе с Г. Аддингтоном, потеря им поддержки в парламенте, нестабильная обстановка в Европе вынудили Георга III вновь обратиться к услугам Питта, сформировавшего 10 апреля 1804 года свой второй кабинет министров (также занял пост министра финансов). Один из инициаторов создания третьей антифранцузской коалиции, поддержал подписание Петербургского союзного договора 1805 года с Российской империей.
Похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Питт заложил основы политики «нового торизма», состоявшей в проведении умеренных политических и социальных реформ и осуществлённой в последующие десятилетия. Длительное пребывание Питта у власти сыграло существенную роль в укреплении позиции премьер-министра в кабинете.
Сочинения:
The speeches in the House of commons. 2nd ed. L., 1808. Vol. 1-3;
Correspondence between Pitt and Charles duke of Rutland. L., 1842.