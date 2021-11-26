ПАРОВАЯ МАШИНА
ПАРОВАЯ МАШИНА - тепловой двигатель, в котором потенциальная энергия пара, поступающего из парового котла, преобразуется в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня.
Рабочий процесс паровой машины обусловлен периодическими изменениями давления пара в цилиндре (пар, поступающий в цилиндр паровой машины, расширяется и перемещает поршень). Возвратно-поступательное движение поршня преобразуется с помощью кривошипного механизма во вращательное движение вала. В паровой машине двойного действия (повышает скорость работы, улучшает плавность хода) пар, с помощью системы парораспределения, поочерёдно подаётся по обе стороны цилиндра, отработанный пар с другой стороны выходит в атмосферу или в конденсат. Для снижения тепловых потерь цилиндр паровой машины окружается паровой рубашкой (камера для поддержания примерно постоянной температуры стенок цилиндра).
Паровые машины разделяются по назначению - на стационарные, нестационарные (передвижные и транспортные); по используемому пару - низкого давления (до 1,2 МПа), среднего давления (до 6 МПа), высокого давления (свыше 6 МПа); по числу оборотов вала - тихоходные (до 50 об/мин), быстроходные (до 1000 об/мин); по давлению выпускаемого пара - конденсационные (давление в конденсаторе 0,01-0,02 МПа), выхлопные (давление 0,11-0,12 МПа), теплофикационные с отбором пара на нагревательной цели или для паровых турбин (давлением от 0,12 МПа до 6 МПа) в зависимости от назначения отбора (например, отопление, регенерация, технологические процессы); по расположению цилиндров - горизонтальные, наклонные, вертикальные; по числу цилиндров - одноцилиндровые, многоцилиндровые, сдвоенные, строенные и другие, в которых каждый цилиндр питается первичным паром одних и тех же параметров (включены параллельно). Различают паровые машины многократного расширения, в которых пар последовательно расширяется в 2, 3, 4 цилиндрах возрастающего объёма, переходя из цилиндра в цилиндр через так называемые ресиверы (коллекторы). Особую группу составляют прямоточные паровые машины, в которых выпуск пара из полости цилиндра осуществляется кромкой поршня (через дополнительное окно, открывающееся поршнем в конце каждой фазы, через которое пар покидает цилиндр), что повышает эффективность машины.
Первое известное устройство, приводимое в движение паром (эолипил), было описано Героном Александрийским. Первые опыты с паром в качестве средства для привода проводились ещё в XVII веке. В 1680 году Д. Папен изобрёл паровой котёл, в 1698 году Т. Севери изобрёл паровую машину для откачки воды из шахт (паровой нагнетательно-всасывающий насос). В 1707 году насос Севери был выписан Петром I и установлен в Летнем саду в Санкт-Петербурге для подачи воды в фонтан.
Совершенствование и интенсивное использование паровой машины началось с XVIII века, когда основной недостаток гидросиловых установок (зависимость от местных условий) стал препятствовать развитию металлургических предприятий, внедрению в производство прядильных, ткацких машин и других. В 1712 году Т. Ньюкомен изобрёл паровую машину для привода шахтных насосов. В России паровая машина Ньюкомена была установлена в 1772 году в Кронштадте для откачки воды из дока. Первая в России паровая машина построена И.И. Ползуновым в 1764-1766 годы для привода воздуходувных мехов плавильных печей. Первая паровая машина как универсальный двигатель впервые создана Дж. Уаттом в 1774-1784 годы. В России Паровую машина Уатта впервые стали изготовлять под руководством К.К. Гаскойна на Александровской мануфактуре в 1805; одна из машин мощностью 60 л. с. (44,1 кВт) в 1820 году была поставлена на Санкт-Петербургский монетный двор. Начиная с 1820 года Е.А. и М.Е. Черепановы построили около 20 паровых машин мощностью от 2 до 60 л. с. (от 1,47 до 44,1 кВт). Паровые машины использовались как приводной двигатель в насосных станциях, паровозах, пароходах, паровых автомобилях и других транспортных средствах.
Паровая машина уже ко 2-й половине XIX века достигла высокой степени совершенства. За 100 лет развития мощность паровой машины повысилась от 5-10 л. с. (3,68–7,35 кВт) до 20000 л. с. (14,7 МВт); давление подаваемого пара от 0,01 МПа до 12 МПа; температура пара от 100 до 400 °C; число оборотов от 20-30 до 1000 об/мин.
Однако в середине XX века паровые машины были вытеснены двигателями внутреннего сгорания, паровыми турбинами, кпд которых выше. В своём развитии паровые машины способствовали появлению новых областей знания; созданные на основе производственного опыта паровые машины поставили перед учёными ряд вопросов, разрешение которых создало новую науку - техническую термодинамику.