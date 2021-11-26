МЕТУЭНА ДОГОВОР (Tratado de Methuen)

Общепринятое название дополнения к Лиссабонскому договору 1703 г., торговому договору между Португалией и Великобританией.

Подписан в Лиссабоне (27.12.1703) от имени короля Португалии Педро II первым министром Португалии Мануэлом Телешем (маркизом Алегрете, графом Вила Майор и кавалером ордена Христа) и от имени королевы Великобритании принцессы Анны чрезвычайным посланником лордом Джоном Метуэном, по имени которого и получил наименование.

Договор состоял из трёх статей. Он снимал все существовавшие ограничения и запреты на импорт английского текстиля и предоставлял Англии право беспошлинного ввоза в Португалию текстильных товаров (ст. 1). Португалия получила право ввозить в Англию свои вина с уплатой пошлины на треть меньше по сравнению с пошлиной, взимавшейся с французских вин (ст. 2). Нарушение Англией этой статьи предусматривало автоматическое прекращение импорта английских тканей. Договор вступал в силу через два месяца после ратификации (ст. 3).

Уже в первый год импорт в Португалию достиг 1,3 млн. либраш (13 млн. крузаду), намного превышая экспорт вин. Предоставленные Англии по Метуэнскому договору преимущества позволили английским купцам впоследствии овладеть почти всей торговлей Португалии.

К 1775 г. товарооборот между Англией и Лиссабоном превышал товарооборот всех других стран, вместе взятых, в 2,5 раза. Это, несмотря на приоритетное развитие португальского виноделия в районе р. Доуру, отрицательно сказалось на развитии португальской промышленности, что обусловило экономическую, а затем и политическую зависимость Португалии от Англии.

В 1810 г. Метуэнский договор был заменён более благоприятным для Португалии Торговым договором 19.02.1810. В 1836 г. формально отменён, но традиционные торговые связи и обусловленная ими зависимость Португалии от Англии сохранилась и в дальнейшем.

Автор статьи А.П. Черных