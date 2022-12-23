МAЛЬБОРО ДЖОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Мaльборо (анг. Marlborough), Джон Черчилль, герцог (26.05.1650, Эш — 16.06.1722, Кранборн-Лодж) — английский полководец и политический деятель. Сын видного правоведа и историка, депутата парламента. По окончании школы служил пажом у герцога Йоркского (Яков II). С 1667 на военной службе. Отличился в Англо-голландской войне 1672—1674. После заключения Англией мира продолжил в 1674—1677 воевать против голландцев в составе французской армии. В 1678 женился на Саре Дженнингс, фрейлине принцессы Анны (Анна Стюарт). Благодаря покровительству своей сестры Арабеллы, фаворитки герцога Йоркского, неоднократно получал от последнего важные дипломатические поручения. После восшествия на престол Якова ІІ (1685) подавил вспыхнувшее в Южн. Англии восстание герцога Монмута. Во время Славной революции 1688—1689 принял сторону Вильгельма III Оранского и активно содействовал его восхождению на трон, за что получил титул графа Мальборо. В июне 1689 удачно командовал английской бригадой в сражении против французов при Валькурте (Фландрия), а осенью-зимой 1690 подавил в Ирландии вооруженное сопротивление якобитов. В 1691 вступил с якобитами в тайные переговоры и предложил им помощь в реставрации Стюартов, за что в 1692 был лишен властями всех должностей и арестован. Больше месяца провел в Тауэре, но суд его оправдал. В 1698 вернулся ко двору, а с воцарением Анны Стюарт (1702) стал играть в государственных делах ведущую роль, во многом благодаря влиянию своей жены на королеву. В 1702 получил титул герцога и пост главнокомандующего английской армией. Один из лучших полководцев в войне за Испанское наследство. Во главе объединенных сил Англии, Австрии, Голландии, Пруссии и других одержал блестящие победы над французами в сражениях при Гохштедте (1704), Рамийи (1706), Ауденарде (1708) и Мальплаке (1709). Проявил незаурядные дипломатические способности в поддержании отношений с союзниками по коалиции. После прихода к власти партии тори в 1711 обвинен в растрате государственных средств, лишен всех постов и осужден. Эмигрировал в Голландию, затем в Германию. После смерти королевы Анны вернулся в Англию (1714). Оставался на военной службе при короле Георге І до 1716.
Соч.: Letters and Despatches of First Duke of Marlborough, from 1702—1712. 5 vols. London, 1845; Memoirs of John Duke of Marlborough, with his Original Correspondence / By W. Coxe. London, 1847.
Лит.: Churchill W. S. Marlborough, his Life and Times. 4 vols. London, 1933—1938; Jones J. R. Marlborough. Cambridge, 1993; Chandler D. Marlborough as a Military Commander. Staplehurst, 2003; Harris F. The General in Winter: the Marlborough-Godolphin Friendship and the Reign of Queen Anne. Oxford, 2017. А. В. Чудинов.