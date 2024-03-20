Люди и станки К концу XVII века Великобритания была аграрным государством — большинство англичан жили за счёт развития сельского хозяйства. Но уже к началу XIX в. Англия превратится в “мастерскую мира”

От аграрной страны к промышленной державе

К концу XVII века Великобритания была аграрным государством — большинство англичан жили за счёт развития сельского хозяйства. Но уже к началу XIX в. Англия превратится в “мастерскую мира” и её товары можно будет найти повсюду. И всё это благодаря огромному рывку в становлении промышленного производства.

Немаловажную роль сыграло политическое развитие Англии в XVIII веке. А, именно, когда англичане свергли Якова II и королём стал Вильгельм III Оранский. Новый лидер издал указ, в котором запретил править всем католикам. Так как правитель был бездетным, после его смерти власть перешла к сестре жены — Анне Стюарт. Во времена её правления появилось союзное государство, которое назвали Великобританией, объединившей две страны — Англию и Шотландию.

После кончины Анны править стал Ганновер Георг I (представитель Ганноверской династии на британском королевском троне) вместе со своим сыном. Дела Великобритании их не заботили, поэтому все рычаги управления перешли в парламент и кабинет министров.

Партия Вигов и Тори постоянно конкурировали между собой. И почти весь XVIII век на выборах побеждали Виги во главе с лидером Робертом Уолполлом. Немаловажную роль в политике оказал и следующий глава страны Уильям Питт, также представитель партии Вигов.

Георг III, также представитель Ганноверской династии, правил 59 лет. В годы его правления произошли революционные события мирового масштаба: закончилась Семилетняя война, американские колонии отделились от британской короны, произошла Великая французская революция и Наполеоновские войны.

Репутацию короля Георга III сильно подорвал журналист Джон Уилкс, который постоянно обвинял правителя в коррупции. Тогда король добился заключения Уилкса под стражу, но это оказалось безуспешно. Вставшие на защиту журналиста жители отстояли его освобождение. Примечательно, что многие из них погибли в ходе беспорядков. После этого Джон стал лордом-мэром и стал бороться за свободу печати.

В Северной Америке Георг III потерпел еще одну неудачу. Великобритания потеряла свои колонии в войне за Независимость. Это привело к тому, что ирландцы, почувствовав слабость англичан, объединились с Францией и устроили мятеж против Англии. Но он закончился провалом, так как поддержка Франции оказалась незначительной.

Интересно, что конфликт Вигов и Тори не отразился на хозяйственной деятельности Англии. В это время закон защищал частную собственность и каждый мог получить деньги на развитие собственного дела. Внутренняя торговля была в самом разгаре.

В конце XVIII века в Англии сложились благоприятные условия для промышленного переворота. В первую очередь, этому способствовал экономический рост: благоприятный климат привёл к наращиванию сельскохозяйственного производства, увеличению численности населения и повышению спроса. Всё это создало удачную экономическую и психологическую обстановку для технического прогресса.

К тому же в стране почти не осталось крестьян. Лишенные в результате «огораживания» (насильственной ликвидации общинных земель) возможности работать, крестьяне массово переселялись в города. Земля перешла в руки крупных частных владельцев-лордов и люди были вынуждены искать работу, чтобы прокормить свои семьи. Процесс огораживаний продолжался до начала XIX века, с 1760-х годов определяясь в основном актами парламента.

Основные причины лидерства Англии в промышленной революции

Англия первой среди западных стран совершила промышленный рывок неспроста. Этому способствовал ряд следующих факторов:

1. Она обладала меньшей степенью феодальной раздробленности. В XVI-XVIII вв. постепенно перешла от средневековой регламентации к законам конкуренции.

2. Вплоть до окончания первичной индустриализации английское государство придерживалось строгой политики протекционизма: увеличивало вывоз и ограничивало импорт своей продукции. Стоял строгий запрет на экспорт новейших технологий.

3. Островной характер ограничивал масштабы военных, сохранял территорию от разрушений, а также способствовал развитию внешних торговых связей, в том числе и морских — наиболее эффективных, которыми Англия впоследствии прочно овладела в ряде войн XVI-XVIII вв.

4. Многочисленные вливания со стороны континентальных держав. Существенное влияние в этом деле оказали квалифицированные специалисты из Голландии, Франции, Германии и Италии, а также прирост капиталов и технологий.

Ещё несколько экономических факторов, повлиявших на столь стремительный технический прогресс в Англии:

• Залежи каменного угля, добыча которого была дешевой, подтолкнуло к изобретению машин и станков на тепловой энергии. Это было выгодно и для начала массового строительства жилья в крупных городах.

• Доступная энергия и приток новых технологий позволило Великобритании выбиться в лидеры промышленной революции.

• Эпидемия чумы существенно сократила численность населения Англии, что разрушило крепостное право. Нанимателям пришлось поднять оплату труда, что привело к возрастанию потребительского спроса. При этом работодатели параллельно работали над механизацией, чтобы снизить финансовые издержки производства.

• Особую роль сыграл менталитет англичан. Люди интересовались наукой и даже те, кто не имел возможности получить образование, осваивали различное ремесло самостоятельно, чтобы увеличить материальную выгоду.

Механическая прялка “Дженни”

Огромную роль в становлении промышленной революции в Англии сыграла техника, а именно переход от ручного труда к машинному. Так в хлопчатобумажной промышленности появился первый механический ткацкий станок Джона Кея, что привело к уменьшению количества человек, работающих на одном оборудовании. Следом появилась механическая прялка “Дженни”, созданная в 1764 году Джеймсом Харгривсом. Это в десятки раз ускорило работу и улучшило качество производимой продукции — один рабочий мог запускать десятки веретён и заменял примерно такое же количество специалистов.

В 1769 г. Ричард Аркрайт на основе изобретений других специалистов сконструировал прядильный станок на водяном приводе для крупного производства. Единственный недостаток — машина производила грубую, но при этом крепкую пряжу.

Конструкцию удалось улучшить Сэмюэлу Кромптону, который запатентовал мюль-машину, таким образом удалось наладить производство тонкой и, в то же время, прочной пряжи.

С 1793 года появляются попытки перевести такие станки на паровой двигатель, но это удастся осуществить лишь к началу XIX века.

Такие достижения в отрасли тут же указали на отставание в других сферах. Прежде всего нужно было наладить ткачество. И в 1972 году Картрайт изобретает механический станок с полной механизацией всех этапов. Примечательно, что у такого оборудования детали были уже не из дерева, а из металла.

Станок Картрайта

Для всех механизмов вышеперечисленных изобретателей требовались усилия человека, а чтобы привести в действие водное колесо, реки с быстрым течением. Так появляется потребность создать двигатель, который можно было бы использовать без ограничений.

Паровой двигатель

В 1780-е гг. Джеймс Уатт создаёт паровой двигатель или другими словами — машину простого действия. Её механизм включал в себя конденсатор для отработанного пара, но не был универсальным. И тогда в начале 80-х гг. Уатт создаёт машину двойного действия с одним цилиндром, которая получает признание и в промышленности, и на транспорте.

Паровые двигатели получили широкое применение сначала во всех отраслях промышленности Англии, затем в США, Франции, Бельгии и впоследствии дошли до России. С этого момента машинный труд начал ещё интенсивнее вытеснять ручной, что и повлекло за собой промышленный переворот.

Металлургия и горное дело

Так как для ткацких станков и других машин теперь требовалось не дерево, а железо, это незамедлительно вызвало потребность модернизировать сферу металлургии. И паровые машины сыграли здесь ключевую роль. Чтобы перейти от доменной плавки на минеральное топливо требовалось применение цилиндрических воздуходувок, которые работают именно с помощью паровых установок. Что позволило увеличить выплавку чугуна вдвое.

А вот производство железа ощутимо хромало. Традиционные способы передела на древесном угле сильно отставали по времени. И здесь помогло открытие инженера Генри Корта. Он запатентовал печь, которую назвал пудлинговой, и в основу её работы заложил принцип перемешивания. Железо превращалось в чугун на дровах или угле с помощью рабочего, который перемешивал расплавленную массу ломом через специальную дверцу. Такой принцип распространялся очень медленно, а сам изобретатель потратил настолько много средств на опыты, что разорился. Но в начале XIX в. с помощью применения такой технологии Англия вышла на первое место по производству железа и начала выводить его на экспорт.

Металлообработка и машиностроение

Появление различного рода машин и станков из железа не могло не затронуть сферу металлообработки и машиностроения. Требовалась техническая модернизация. Здесь ключевую роль сыграл Джон Смитон, он применил горизонтальный стан для расточки цилиндров, позже конструкцию усовершенствовал Джон Уилкинсон. Для обработки цилиндров использовалось водное колесо и точность такой работы была мала. В конце XIX в. ситуацию изменил изобретатель Генри Модсли, который создал токарно-винторезный станок с самоходным суппортом, что привело к появлению новых металлообрабатывающих машин, а следовательно — к росту области машиностроения.

Теперь станки, работающие на паровом двигателе, были дополнительно модифицированы. Появляется машинная фабрикация, а за ней и новые виды металлообрабатывающих станков деталей с плоской поверхностью. И. Уитни запатентовал первый фрезерный станок, а Джеймс Нэсмит сумел создать такое же устройство другой конструкции. Больше всех преуспел в этом деле швейцарец И.Г. Бодмер, который изобрёл станок карусельного типа для обработки крупных машинных деталей.

Джеймс Нэсмит на этом не остановился и в 1836 г. запатентовал поперечно-строгальный станок и создал конструкцию парового молота, которая стала очень популярной. На ряду с этими изобретениями совершенствовались и другие виды металлообрабатывающих станков.

Развитие техники водного транспорта

Такой прирост производимой продукции и продажа её в другие страны требовали кардинальных изменений в сфере транспорта. Для этого был разработан новый движитель — первый гребной винт. Сначала чешским изобретателем Иозефом Ресселем, затем Дж. Эриксоном и Френсисом П. Смитом в Англии. Паровые суда с тех пор стали конструировать из железа.

Между определенными странами появляются регулярные пароходные линии, первые три из которых были основаны в английском государстве.

Сухопутный транспорт

Джон Меткалф укрепил дороги с помощью щебня и создания сточных канав. Это позволило улучшить транспортное сообщение между ближайшими городами и существенно экономило время, затраченное на перевозки. Э. Дерби построил первый чугунный мост возле его заводов через р. Северн, а известный мыслитель Томас Пейн сумел создать такую конструкцию из чугуна и железа. Появляется и первый железный висячий мост, разработанный инженером Т. Телфордом. А вот применение паровых повозок в Англии не увенчалось успехом. Громоздкая конструкция не выдержала конкуренции с получившими развитие железными дорогами.

Возникновение железнодорожного транспорта

Первая рельсовая дорога появилась в Англии и называлась конной. Железнодорожный состав состоял из лошади и повозки. Продолжаются эксперименты с паровым двигателем и здесь. В 1808 г. Ричард Тревитик после неудачной первой попытки создает локомотив с гладкими ведущими колесами и другими деталями, которые потом получили широкое применение в паровозах. Скорость такого состава достигала 30 км/ч.

Изобретение не поддержали владельцы железных дорог, так как считали, что паровоз будет ломать рельсы. После многочисленных попыток других изобретателей успеха смог добиться Джордж Стефенсон. С помощью модернизации и паровоза, и железной дороги ему удалось обойти своих предшественников. Чугунные рельсы при этом следовало заменить на железные. Сначала на паровую тягу были переведены конные дороги, затем началась постройка новых линий. Появляется первое железнодорожное сообщение для перевозки угля, причём рельсы использовались смешанного типа. На крутых подъемах паровая тяга заменялась конной и некоторые участки дороги всё же остались из чугуна. Расписания не было, как и системы оповещения о том, что приближается или отправляется локомотив.

Окончательную победу в этом деле удалось одержать в 1830 г., когда линия новой железной дороги соединила Манчестер, где находилась текстильная промышленность, с крупнейшим портом Ливерпуль. Она состояла только из железных рельсов, а на пути уже имелись тоннели, виадуки и прочие конструкции. Стефенсон прославился на весь мир. Но на этом его миссия не окончена.

Эта дорога позволила сконструировать паровоз “Ракета”. В ней уже был трубчатый котел и 25 дымогарных трубок, что значительно увеличило мощность, а значит и скорость железнодорожного транспорта. Затем в Англии появилось еще несколько рельсовых дорог.

Примечательно, что изобретателями становились простые люди на производстве, работа которых была связана непосредственно с механизмами различных устройств. Уровень образования у них был невысоким, но при этом накопленный годами опыт на производстве позволял придумать идеи, как его можно улучшить. К тому же каждый из них хотел выбраться из нужды и улучшить качество своей жизни.

Создатель прядильной машины Джеймс Харгривс был ткачом и плотником. Джордж Стефенсон — сын кочегара освоил науку самостоятельно. Джеймс Уатт – сын корабельного плотника без наставника овладел ремеслом мастера-механика математических инструментов.

Вытеснение механизацией большого объема рабочих впоследствии приведет к их бунту, что станет основой для создания трудового законодательства.

Итоги промышленного переворота

Англия всего за несколько десятков лет превратилась в “фабрику мира” и стала ведущей в экономическом смысле. “Мировая мастерская” производила больше половины всех товаров промышленной сферы в мире уже к середине XIX века. Такой скачок в развитии привёл к повышению демографии, росту уровня жизни населения и к значительному прогрессу в области науки и техники.

Технический прогресс способствовал росту уровня урбанизации. Всё больше людей покидает сельскую местность и переезжают в города для работы. К концу XIX века в деревнях осталось 25% жителей от общего населения, что не могло не вызвать рост цен на аренду жилья. Это привело к тому, что люди стали переезжать в трущобы.

Промышленная революция породила ряд серьезных проблем в социальной сфере. После перехода к машинной индустрии появляется рабочий класс. Избыток его предложения на рынке труда приводит к уменьшению зарплат. Люди соглашаются работать буквально за гроши. Из-за нехватки денег на работу приходится выходить и женщинам, и детям, чей труд оплачивался ещё меньше обычного. Бедняков отправляли в специальные дома, где условия были сродни тюремным. Семьи разделялись и каждый выполнял тяжелую физическую работу. Когда ее не было совсем, людям, в прямом смысле этого слова, приходилось умирать с голоду. В самом начале индустриализации жестокая эксплуатация породила ряд противоречий между нанимателями и рабочим классом, который требовал привилегий в виде сокращения рабочего дня, увеличения оплаты труда и улучшения тем самым условий своей жизни.

Правительственная комиссия, обследовавшая убогие районы, в которых приходилось жить малообеспеченным трудящимся, пришла к выводу, что подобные условия унесли больше жизней, чем войны, которые вела в последнее время Англия. Отвратительная еда и антисанитария вызывала страшные инфекции и болезни. Ослабленный организм рабочих не выдерживал такого натиска и погибал.

Весь XIX век рабочие боролись за свои права. В это время появляется движение луддитов, простыми словами, ломателей машин.

Затем началась борьба за правительственную реформу, англичане пытались обрести право голоса на выборах и частично это увенчалось успехом. Обеспеченным слоям населения такое право было теперь дано. Это унизило рабочих, что породило в следующие два десятилетия борьбу за всеобщее избирательное право среди мужчин. Это движение рабочих-революционеров получило название “Чартизм”. Стоит отметить, что их методы были более гуманными и деловыми, чем прежде. Они создавали ассоциации, занимались сбором подписей для обращения к парламенту. Благодаря чартизму правительство снизило налоговую нагрузку на простых рабочих, теперь очередная дань собиралась уже с богатых слоев населения. Появилось трудовое законодательство, которое ограничило труд детей и женщин.

Параллельно с этим появилось новое движение профессиональных союзов, которые после запрета Англии на создание объединений рабочих, собирались тайно и действовали нелегально. Когда запрет был снят, такие организации приобрели массовый характер, что позже привело к созданию Британского конгресса тред-юнионов, который существует до сих пор. Такие профсоюзы ставили перед собой целью решить экономические проблемы и защитить права рабочих, в том числе и прекращение необоснованных увольнений, штрафов и др. Позже этот опыт стали перенимать и другие страны, но сначала выпады рабочих чаще всего носили характер бунтов. В Пруссии, например, люди не только уничтожали машины, но и громили фабрики, а также дома нанимателей.

Появляется и такое объединение как потребительский кооператив, что даёт рабочим сообща приобретать различные блага и товары по более низкой стоимости.

Промышленный переворот в Англии привёл к долгосрочным международным последствиям. Технический прогресс начался в США, и других странах. Американская экономическая система позволяла быстро освоить этот процесс, так как после победы в войне за Независимость обладала многими ресурсами для этого.

На основе технического опыта Англии США быстро внедрили паровые двигатели и ускорили процесс развития машиностроения. Этот период приходится на 50-60-е гг. XIX в.

В Италии технический прогресс начался преимущественно в северных районах в 40-х гг. XIX в., что привело к экономическому упадку на Юге. Финальный переход на машинное производство приходится на последнюю треть XIX века.

Великая французская революция положила конец феодальному строю и в 80-х гг. XVIII в. в этой стране начинается технический прогресс. Однако этот период занял многие десятилетия.

С большим отставанием шла за ними Германия. По большому счету из-за сохранения феодального строя. Но к 60-м гг. после Революций процесс перехода к машинной индустрии в этих странах значительно ускоряется, особенно в сфере тяжёлой промышленности.

Революция Мэйдзи в Японии создала условия для развития фабричного дела. Здесь использовался опыт западно-европейских стран, при этом большая часть оборудования для производства закупалась за границей.

Россия встала на этот путь в первой половине XIX в. Сначала технический прогресс коснулся хлопчатобумажной промышленности, а затем затронул и другие отрасли. Переход к машинной индустрии резко увеличил производительность, требовались свободные руки для дальнейшего развития в этом деле, но ситуацию усложняло всё еще существовавшее крепостное право, которое со временем пошатнулось и началось формирование пролетариата. Появляется и класс промышленной буржуазии, который становится господствующим.

Важным итогом индустриализации явился рост производительности труда. Местами она составила разницу в сотни и тысячи раз. Переизбыток товаров нуждался в дополнительных каналах сбыта. Поэтому в XIX веке началось активное сотрудничество Европы со странами Африки и Азии. Что впоследствии вызвало массу противоречий в борьбе за экономический и политический контроль и привело к Первой мировой войне.