8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Внешняя политика Испании в XVIII веке: становление испано-русских отношений

Волосюк О. В.

В монографии рассмотрены вопросы становления и развития испано-русских отношений в XVIII в., их роль и место в рамках общего внешнеполитического курса Испании, начиная с посольства стольника П.И. Потёмкина в конце XVII в. Особое внимание уделено развитию отношений Испании и России во второй половине XVIII в.: их участию в Семилетней войне, взаимоотношениям во время Войны за независимость США. Рассмотрены причины охлаждения, связанного с созданием в России «северной системы» и началом Русско-турецкой войны, а также их сближения в годы Французской революции. Только выход Испании из антифранцузской коалиции и заключение Базельского союзного договора с Францией в 1796 г. привели к разрыву дипломатических отношений и объявлению войны. Но войны не было – уже в 1801 г. после вступления на российский престол Александра I отношения между двумя государствами были восстановлены. Читатель не только «окунётся» в атмосферу XVIII в., увидит ключевые проблемы испанской истории, внешней и внутренней политики Испании, её место в системе «европейского равновесия», реформы просвещённого абсолютизма, развитие торговли с Россией глазами российских дипломатов, находившихся в те годы в Мадриде, но и узнает о жизни и деятельности С.Д. Голицына, И.А. Щербатова, П.И. Репнина, П.А. Бутурлина, О.М. Штакельберга и С.С. Зиновьева.