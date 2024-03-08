САН-ИЛЬДЕФОНССКИЙ ДОГОВОР 1796

Сан-Ильдефóнсский договóр 1796 (так называемый второй договор в Сан-Ильдефонсо) — договор о наступательном и оборонительном союзе между Испанией и Францией, подписанный 18 августа 1796, после заключения между Мадридом и Парижем Базельских мирных договоров 1795 , положивших конец Франко-испанской вой­не 1793–1795 в г. Сан-Ильдефонсо (Испания). Испания вынуждена была согласиться на подписание нового договора с революционной Францией. Страны заключали наступательный и оборонительный союз, направленный против Англии. По требованию одной из сторон другая должна была предоставить помощь из 25 военных судов, 18 тыс. пехоты и 6 тыс. кавалерии. Стороны не имели права требовать друг от друга причин объявления вой­ны. Фактически закреплялась зависимость Испании от Франции. Последствия договора для Испании были неблагоприятными. Вой­на с Великобританией привела к ослаблению коммуникаций Испании с ее владениями в Америке, а колониальные рынки Испании были открыты для Великобритании и США. Вместе с ростом военных расходов это угрожало Испании банкротством, которое премьер-министр М. Годой попытался предотвратить за счет выпуска «королевских векселей», увеличения налогов и продажи церковного имущества.

Лит .: Fugier A. Napoléon et l’Espagne (1799–1808). 2 vols. Paris, 1930; La Parra E. La alianza de Godoy con los revolutionarios (España y Francia a fines del siglo XVIII). Madrid, 1992; Волосюк О. В. Испания и Европа в годы Великой французской революции. М., 1994. А. А. Митрофанов.