Рашта́ттский ми́рный догово́р 1714

Рашта́ттский ми́рный догово́р 1714 — договор между Францией и Австрией, подписан 7 марта 1714 в г. Раштат﻿т (маркграфство Баден) в результате переговоров маршала Франции К. Л. Э. де Виллара и принца Евгения Савой­ского ; наряду с Утрехтским от 11 апреля 1713 и Баденским миром от 7 сентября 1714 завершил вой­ну за Испанское наследство 1701–1714 . По Р. м. д. император Священной Римской империи Карл VI как наследственный правитель земель Австрийского дома Габсбургов отказался от прав на испанскую корону, на которую претендовал с 1700, присоединив взамен территории, ранее принадлежавшие испанским Габсбургам: Южные Нидерланды, Ломбардию с Миланским герцогством, Неаполитанское королевство (без Сицилии), часть Тосканы, Сардинию, Мантую. Франция освобождала правый берег Рейна и возвращала Карлу VI наследственные земли Габсбургов в Передней Австрии — Брайзах, Фрайбург-им-­Брайсгау и Кель, но удержала за собой территории в Эльзасе (в том числе Страсбург) и крепость Ландау в курфюршестве Пфальц на левом берегу Рейна. Карл VI также согласился на возвращение союзникам Франции, курфюрстам Баварии и Кёльна, территорий, потерянных ими во время вой­ны. При этом император так и не признал Филиппа V королем Испании и формально находился с ним в состоянии вой­ны до 1720. Р. м. д. позволил Карлу VI существенно укрепить монархию Габсбургов, но во многом в ущерб Священной Римской империи. Ознаменовав конец гегемонии Франции в Европе, Р. м. д. явился первым договором, составленным изначально на французском языке вместо привычной латыни.

Лит. : Ивонина Л. И. Вой­на за испанское наследство. М., 2009; Utrecht — Rastatt — Baden 1712–1714: ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV / Hrsg. H. Duchhardt. Göttingen, 2013. М. А. Петрова.