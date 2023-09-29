Рашта́ттский ми́рный догово́р 1714
Рашта́ттский ми́рный догово́р 1714 — договор между Францией и Австрией, подписан 7 марта 1714 в г. Раштатт (маркграфство Баден) в результате переговоров маршала Франции К. Л. Э. де Виллара и принца Евгения Савойского; наряду с Утрехтским от 11 апреля 1713 и Баденским миром от 7 сентября 1714 завершил войну за Испанское наследство 1701–1714. По Р. м. д. император Священной Римской империи Карл VI как наследственный правитель земель Австрийского дома Габсбургов отказался от прав на испанскую корону, на которую претендовал с 1700, присоединив взамен территории, ранее принадлежавшие испанским Габсбургам: Южные Нидерланды, Ломбардию с Миланским герцогством, Неаполитанское королевство (без Сицилии), часть Тосканы, Сардинию, Мантую. Франция освобождала правый берег Рейна и возвращала Карлу VI наследственные земли Габсбургов в Передней Австрии — Брайзах, Фрайбург-им-Брайсгау и Кель, но удержала за собой территории в Эльзасе (в том числе Страсбург) и крепость Ландау в курфюршестве Пфальц на левом берегу Рейна. Карл VI также согласился на возвращение союзникам Франции, курфюрстам Баварии и Кёльна, территорий, потерянных ими во время войны. При этом император так и не признал Филиппа V королем Испании и формально находился с ним в состоянии войны до 1720. Р. м. д. позволил Карлу VI существенно укрепить монархию Габсбургов, но во многом в ущерб Священной Римской империи. Ознаменовав конец гегемонии Франции в Европе, Р. м. д. явился первым договором, составленным изначально на французском языке вместо привычной латыни.
Лит.: Ивонина Л. И. Война за испанское наследство. М., 2009; Utrecht — Rastatt — Baden 1712–1714: ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV / Hrsg. H. Duchhardt. Göttingen, 2013. М. А. Петрова.