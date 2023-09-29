По́льское насле́дство

По́льское насле́дство (вой­на за Польское наследство) — вой­на Австрии, России, Саксонии и Дании с Францией, Испанией и Сардинией в 1733–1735. После смерти Августа II Сильного (1 февраля 1733) развернулась борьба за польский престол между кандидатом Франции С. Лещинским (польским королем в 1705–1709, тестем Людовика XV ) и саксонским курфюрстом Фридрихом Августом II (см. Август III ), поддерживаемым Австрией и Россией. Они опасались усиления французских позиций в Речи Посполитой (РП) и создания Османской империей, РП и Швецией враждебного им блока во главе с Францией. Фридрих Август II за поддержку должен был после смерти императора Карла VI не претендовать на австрийский трон, признать Прагматическую санкцию 1713 и императорский титул Анны Ивановны , добиться отказа Польши от притязаний на Ливонию (Лифляндию). Конвокационный сейм 1733 исключил из числа возможных претендентов на польский престол иностранцев, тем самым и саксонского курфюрста. Противники французской партии, главным образом из Литвы, не подписали эти условия и попросили Россию о помощи. 31 июля 1733 в Польшу были введены русские вой­ска, 14 августа 1733 Россия и Саксония заключили оборонительный союз. 12 сентября 1733 Сейм после долгих дебатов избрал на трон Лещинского. Его противники посчитали его избрание незаконным и попросили императрицу Анну Ивановну помочь сохранить законную форму государственного устройства Польши. 20 сентября 1733 русские вой­ска подошли к Варшаве. 22 сентября Лещинский уехал в Данциг (Гданьск), надеясь на помощь Франции. 5 октября 1733 его противники избрали королем Фридриха Августа II под именем Августа III. В начавшейся вой­не в Польше успех сопутствовал русской и саксонской армиям, 7 июля 1734 Данциг, не получивший достаточной помощи от Франции, с октября 1733 воевавшей с Австрией в Германии и Италии, сдался. Накануне этого Лещинский бежал во Францию. После этого основные военные события переместились в Германию и Италию. Австрия, не сумев привлечь на свою сторону Англию и проиграв несколько сражений, заключила 7 мая 1735 прелиминарный мир с Францией. Он не устраивал обе стороны. Карл VI, попросив помощи у России (8 июня 1735 она послала на Рейн часть своих вой­ск в Польше) и заручившись помощью Саксонии и Дании, объявил Франции вой­ну. И на этот раз вой­на складывалась для Австрии неудачно, 3 октября 1735 в Вене было подписано перемирие, а 8 ноября 1738 мирный договор с Францией. Позже к нему присоединились Сардиния, Испания и ­Неаполь. По ­Венскому миру С. Лещинский отказался от польской короны, но сохранил титул короля и получил в пожизненное владение Лотарингию , Франция признала Прагматическую санкцию, Австрия потеряла некоторые территории в Италии и Германии. Россия, формально не участвовавшая в вой­не с Францией, увеличила свое влияние в РП.

Лит. : Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2004; Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов. Русско-­австрийский военный альянс второй четверти XVIII в. М., 2010; Suton L. J. Wojna o sukcesję Polską 1733–1735. Oświęcim, 2020. Г. Ф. Матвеев .