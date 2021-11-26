ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1763

ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1763 - один из договоров, завершивших Семилетнюю войну 1756-1763 годов.

Под­пи­сан 10 февраля ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (по­сол во Фран­ции Дж. Рас­сел, гер­цог Бед­форд), с од­ной сто­ро­ны, Фран­ци­ей (министр иностранных дел С.Г. де Шуа­зёль) и Ис­па­ни­ей (по­сол мар­киз Х. де Гри­маль­ди) - с дру­гой. К до­го­во­ру так­же при­сое­ди­нилась Пор­ту­га­лия. Парижский мирный договор был за­клю­чён пос­ле се­рии пе­ре­го­во­ров, про­дол­жав­ших­ся (с пе­ре­ры­ва­ми) с мая 1761 года. Пре­ли­ми­нар­ный мир­ный до­го­вор под­пи­сан 3.11.1762 года. В тот же день ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ис­пани­ей в Фон­тенб­ло под­пи­сан сек­рет­ный до­го­вор о пе­ре­да­че Ис­па­нии западной части Луи­зиа­ны в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за её ус­туп­ку Фло­ри­ды Ве­ли­ко­бри­та­нии (в по­сле­дую­щем это ус­ло­вие за­кре­п­ле­но в парижском мирном договоре).

По ус­ло­ви­ям парижского мирного договора Фран­ция ус­ту­пи­ла Ве­ли­ко­бри­та­нии Ка­на­ду (за­ня­та британскими вой­ска­ми в 1760 году), остров Кап-Бре­тон (1758) и Луи­зиа­ну (кро­ме Но­во­го Ор­леа­на ). В Вест-Ин­дии к Ве­ли­ко­бри­та­нии от Фран­ции пе­ре­шли ост­ро­ва - До­ми­ни­ка (взя­та бри­тан­ца­ми в 1761), Сен-Вин­сент, Гре­на­да и То­ба­го (все в 1762); в Аф­ри­ке - поч­ти вся тер­ри­то­рия Се­не­га­ла (1758). Фран­ция ли­ши­лась острова Ме­нор­ка (за­нят фран­цу­за­ми в 1756), ото­шед­ше­го к Ис­па­нии, ко­то­рая до­би­лась так­же воз­вра­ще­ния се­бе Ку­бы (под­чи­не­на бри­тан­ца­ми в 1762). От преж­них вла­де­ний в Ин­дии за Фран­ци­ей ос­та­лись лишь 5 го­ро­дов - Пон­ди­ше­ри (взят британскими вой­ска­ми в 1761), Ка­ри­кал (1760), Маэ (1760), Яна­он (1758) и Чан­дер­на­гор (Чан­д­ра­на­гар; 1757). Фран­ции бы­ли воз­вра­ще­ны ост­ро­ва Сент-Лю­сия (за­нят анг­ли­ча­на­ми в 1762), Гва­де­лу­па (1759), Мар­ти­ни­ка (1762), за ней со­хра­ня­лись пра­ва на лов ры­бы у по­бе­ре­жья Нью­фаунд­лен­да (ус­та­нов­ле­ны Ут­рехт­ским ми­ром 1713 года; при­но­си­ли Фран­ции су­ще­ст­вен­ный до­ход) и кон­троль над остро­ва­ми Сен-Пьер и Ми­ке­лон.

По парижскому мирному договору Фран­ция ут­ра­ти­ла большую часть сво­ей ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии, соз­да­вав­шей­ся с XVI века, а Ве­ли­ко­бри­та­ния обес­пе­чи­ла се­бе гос­под­ство на мо­ре. Фран­ция и Ис­па­ния обя­за­лись эва­куи­ро­вать свои вой­ска из Пор­ту­га­лии и её ко­ло­ний, а Фран­ция - ещё и из Ган­но­ве­ра, при­над­ле­жав­ше­го британскому ко­ро­лю (смотреть Ган­но­вер­ская ди­на­стия ). Парижский мирный договор под­твер­дил до­го­во­ры, за­клю­чён­ные в Ев­ро­пе со вре­ме­ни Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года . Пя­тью дня­ми позд­нее был под­пи­сан Гу­бер­тус­бург­ский до­го­вор 1763 года ме­ж­ду ос­таль­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми Се­ми­лет­ней вой­ны - Прус­си­ей, Ав­ст­ри­ей и Сак­со­ни­ей.

Исторические с­точники:

Martens G. F. Recueil des princi­paux traités… Gött., 1802. Vol. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)