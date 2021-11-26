ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1763
ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1763 - один из договоров, завершивших Семилетнюю войну 1756-1763 годов.
Подписан 10 февраля между Великобританией (посол во Франции Дж. Рассел, герцог Бедфорд), с одной стороны, Францией (министр иностранных дел С.Г. де Шуазёль) и Испанией (посол маркиз Х. де Гримальди) - с другой. К договору также присоединилась Португалия. Парижский мирный договор был заключён после серии переговоров, продолжавшихся (с перерывами) с мая 1761 года. Прелиминарный мирный договор подписан 3.11.1762 года. В тот же день между Францией и Испанией в Фонтенбло подписан секретный договор о передаче Испании западной части Луизианы в качестве компенсации за её уступку Флориды Великобритании (в последующем это условие закреплено в парижском мирном договоре).
По условиям парижского мирного договора Франция уступила Великобритании Канаду (занята британскими войсками в 1760 году), остров Кап-Бретон (1758) и Луизиану (кроме Нового Орлеана). В Вест-Индии к Великобритании от Франции перешли острова - Доминика (взята британцами в 1761), Сен-Винсент, Гренада и Тобаго (все в 1762); в Африке - почти вся территория Сенегала (1758). Франция лишилась острова Менорка (занят французами в 1756), отошедшего к Испании, которая добилась также возвращения себе Кубы (подчинена британцами в 1762). От прежних владений в Индии за Францией остались лишь 5 городов - Пондишери (взят британскими войсками в 1761), Карикал (1760), Маэ (1760), Янаон (1758) и Чандернагор (Чандранагар; 1757). Франции были возвращены острова Сент-Люсия (занят англичанами в 1762), Гваделупа (1759), Мартиника (1762), за ней сохранялись права на лов рыбы у побережья Ньюфаундленда (установлены Утрехтским миром 1713 года; приносили Франции существенный доход) и контроль над островами Сен-Пьер и Микелон.
По парижскому мирному договору Франция утратила большую часть своей колониальной империи, создававшейся с XVI века, а Великобритания обеспечила себе господство на море. Франция и Испания обязались эвакуировать свои войска из Португалии и её колоний, а Франция - ещё и из Ганновера, принадлежавшего британскому королю (смотреть Ганноверская династия). Парижский мирный договор подтвердил договоры, заключённые в Европе со времени Вестфальского мира 1648 года. Пятью днями позднее был подписан Губертусбургский договор 1763 года между остальными участниками Семилетней войны - Пруссией, Австрией и Саксонией.
Исторические сточники:
Martens G. F. Recueil des principaux traités… Gött., 1802. Vol. 1.