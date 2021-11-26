ГУБЕРТУСБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1763
ГУБЕРТУСБУ́РГСКИЙ ДОГОВО́Р 1763 ГОДА - один из мирных договоров, завершивших Семилетнюю войну 1756-1763-х годов.
Подписан 15.02.1763 года Пруссией, с одной стороны, Австрией и Саксонией - с другой, в замке Губертусбург (Hubertusburg) в Саксонии. По условиям Губертсбургского договора Австрия признала произведённую Пруссией в 1740-1742 годах аннексию большей части Силезии (смотри Силезские войны 1740-1742, 1744-1745 годов). В Силезии гарантировалась свобода католического вероисповедания. Пруссия обязалась вывести войска из оккупированной ею части Саксонии. Стороны договорились вернуть друг другу захваченное имущество и военнопленных, заявили о взаимном отказе от возмещения убытков, причинённых войной.
В секретной статье Губертсбургского договора было закреплено обещание Фридриха II Великого отдать свой голос за австрийского эрцгерцога Иосифа (смотри Иосиф II) на выборах императора Священной Римской империи.