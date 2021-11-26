ГУБЕРТУСБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1763

ГУБЕРТУСБУ́РГСКИЙ ДОГОВО́Р 1763 ГОДА - один из мирных договоров, завершивших Семилетнюю войну 1756-1763-х годов.

Под­пи­сан 15.02.1763 года Прус­си­ей, с од­ной сто­ро­ны, Ав­ст­ри­ей и Сак­со­ни­ей - с дру­гой, в зам­ке Гу­берт­ус­бург (Hubertusburg) в Сак­со­нии. По ус­ло­ви­ям Губертсбургского договора Ав­ст­рия при­зна­ла про­из­ве­дён­ную Прус­си­ей в 1740-1742 годах ан­нек­сию большей части Си­ле­зии (смотри Си­лез­ские вой­ны 1740-1742, 1744-1745 годов). В Си­ле­зии га­ран­ти­ро­ва­лась сво­бо­да ка­то­лического ве­ро­ис­по­ве­да­ния . Прус­сия обя­за­лась вы­вес­ти вой­ска из ок­ку­пи­ро­ван­ной ею час­ти Сак­со­нии. Сто­ро­ны до­го­во­ри­лись вер­нуть друг дру­гу за­хва­чен­ное иму­ще­ст­во и во­ен­но­плен­ных, зая­ви­ли о вза­им­ном от­ка­зе от воз­ме­ще­ния убыт­ков, при­чи­нён­ных вой­ной.

В сек­рет­ной ста­тье Губертсбургского договора бы­ло за­кре­п­ле­но обе­ща­ние Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го от­дать свой го­лос за австрийского эрц­гер­цо­га Ио­си­фа (смотри Ио­сиф II ) на вы­бо­рах им­пе­ра­то­ра Священной Римской им­пе­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)