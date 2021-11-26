АВГУСТ III (нем. August III)

Король Польши и курфюрст Саксонии Фридрих Август II (с 1733).

Сын Августа II. В 1719 женился на Марии Жозефе, старшей дочери австрийского императора Иосифа I. После смерти отца (1733) при поддержке Росссии был избран королем Польши, но общеевропейское признание в таком качестве получил лишь по результатам Войны за польское наследство 1733–1738 . Проявил себя слабовольным политиком. Переложил государственные заботы на своих приближенных А. Зульковского и графа Брюля. Отстранившись от дел, А. жил в Дрездене. Им была собрана уникальная коллекция живописи, представленная ныне в Дрезденской галерее. В ходе Войны за австрийское наследство прусский король Фридрих II сумел на некоторое время вовлечь А. в борьбу с Марией Терезией, но под давлением России А. позже перешел в проавстрийский лагерь. В ходе Семилетней войны 1756–1763 А. был вынужден покинуть Дрезден, перебравшись в Варшаву, где оставался до подписания Губертсбургского мира 1763. Вернувшись в Саксонию, вскоре умер от апоплексического удара.

Автор статьи: А. В. Лазарева.