АЛЬТРАНШТЕДТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

АЛЬТРАНШТЕДТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР - мирное соглашение, заключенное в местечке Альтранштедт в Саксонии 24 сентября 1706 года между шведским королем Карлом XII и саксонским курфюрстом (он же польский король) Августом II Сильным после завоевания Швецией в ходе Великой Северной войны значительной части территории Польши и вторжения шведских войск в Саксонию.

По Альтранштедтскому мирному договору Август II отрекался от польской короны в пользу познанского воеводы Станислава Лещинского, отказался от союза с Россией, сдал шведам Краков и другие крепости. Шведские гарнизоны были размещены в саксонских городах.

После победы России над Швецией под Полтавой Август II в 1709 году объявил договор недействительным, восстановил союз с Россией и с помощью русских войск вернул себе польский престол.

© Российская Историческая Энциклопедия