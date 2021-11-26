АЛЬБЕРОНИ (Alberoni), Джулио

Испанский государственный деятель.

Выходец из бедной итальянской семьи, получил духовное образование. Политическую карьеру начал в качестве секретаря герцога де Вандома, командовавшего испанско-французскими войсками в Войне за испанское наследство. После смерти герцога был послом Пармы в Испании (1712). Благодаря усилиям Альберони герцогиня Пармская Изабелла Фарнезе стала супругой испанского короля Филиппа V. Покровительство королевы позволило Альберони стать королевским советником, епископом Малаги, кардиналом (1717) и фактическим главой испанского правительства. В 1716–1718 Альберони предпринял попытку реформ государственного управления и финансов. Главной задачей внешней политики Альберони считал возврат владений на Апеннинском п-ове, утраченных Испанией по Утрехтскому миру 1713. В июле 1717 по его инициативе Испания начала войну против Австрии , заняла Сардинию, Палермо и Мессину, однако создание летом 1718 Четверного союза ( Великобритания , Австрия, Республика Соединенных провинций и Франция) вынудило Филиппа V просить о мире. В качестве условия переговоров державы союза потребовали отстранить от власти и изгнать из Испании Альберони, что и произошло в декабре 1719. После нескольких лет опалы и преследований Альберони удалось стать папским легатом в Романье (1735). В 1740 возвратился в Пьяченцу, где управлял лепрозорием, а затем приютом для мальчиков.

Автор статьи: Е. Э. Юрчик.