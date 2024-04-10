8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Людовик XVI. Непонятый король

Морозова Е.

Людовик XVI (1754-1793) - король, для которого самым важным свершением в жизни стала смерть. Слишком добрый и порядочный, он не смог вовремя предотвратить революцию или решительно расправиться с ее разжигателями, всеми силами стараясь избежать кровавого насилия и в итоге став одной из первых его жертв. Миролюбивый монарх, который в иное время стал бы просвещенным реформатором, спокойно принял свой приговор, вынесенный и приведенный в исполнение опьяненным свободой народом, войдя в историю как слабый правитель, но достойный человек.