8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Французская революция. История

Карлейль Т.

Классический труд, написанный выдающимся английским историком в 1837 г., вышел на русском языке в 1907 г. Его сделало знаменитым соединение исторически точного описания с необычайной силой художественного изображения великой исторической драмы, ее действующих лиц и событий. Книга полна живых зарисовок быта, нравов, характеров, проницательных оценок представителей французского общества. Это захватывающее и поучительное чтение, даже если сегодня мы не во всем соглашаемся с автором.