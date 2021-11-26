ПОЛЕТТА
ПОЛЕТТА (французское paulette) - ежегодный денежный взнос, уплачивавшийся в XVII–XVIII веках в казну французскими чиновниками, занимавшими административные и судебные должности.
Официальное название «ежегодный сбор» (французское droit annuel). Назван по имени первого откупщика Ш. Поле. Предложена в 1602 году М. де Бетюном Сюлли, введена в декабре 1604 года. Равнялась 1/60 суммы, которую чиновник выплачивал при покупке своей должности. Выплата Полетты предоставляла право в течение года продавать или передавать должность по наследству. Полетта способствовала упрочнению собственности на должности, складыванию так называемого дворянства мантии, а также обеспечивала королевской власти постоянный источник дохода. Попытка кардинала Дж. Мазарини изменить финансовые условия Полетты стала одной из причин Фронды. С 1771 года Полетта взималась в размере 1/10 стоимости должности (стоимость определял сам собственник), что позволило казне увеличить сборы в 2 раза. Полетта упразднена в 1790 году, в ходе Французской революции XVIII века.