МОПУ РЕНЕ НИКОЛА ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ

МОПУ РЕНЕ НИКОЛА ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ - французский государственный дея­тель. Пер­вый пре­зи­дент па­риж­ско­го пар­ла­мен­та (1763-1768 годы).

Уча­ст­во­вал в гром­ких су­деб­ных про­цес­сах по де­лам ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра пар­ла­мен­та Бре­та­ни Л.Р. де Ла Ша­ло­те и глав­но­ко­мандующий про­вин­ци­ей гер­цо­га д’Эгийона, в пе­ре­смот­ре де­ла генерала Т.А. де Лал­ли-Тол­лен­да­ля, каз­нён­но­го по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не.

С 1768 года канц­лер Фран­ции , на­зна­чил на пост ге­не­раль­но­го кон­тро­лё­ра фи­нан­сов сво­его спод­виж­ни­ка аб­ба­та Тер­ре. Вме­сте с ним и гер­цо­гом д’Эгийоном в 1770-1771 годы в ус­ло­ви­ях ост­ро­го кон­флик­та ме­ж­ду Лю­до­ви­ком XV и ме­ст­ны­ми пар­ла­мен­та­ми про­вёл ре­фор­му (т. н. ре­фор­ма Р.Н.Ш.О. де Мопу), ко­то­рая су­ще­ст­вен­но улуч­ши­ла сис­те­му су­до­про­из­вод­ст­ва во Фран­ции. \

В рам­ках ре­фор­мы не­по­кор­ные ма­ги­ст­ра­ты от­прав­ле­ны в ссыл­ку, со­став со­хра­нив­ших­ся пар­ла­мен­тов су­ще­ст­вен­но об­нов­лён, пол­но­мо­чия ря­да пар­ла­мен­тов уре­за­ны или пе­ре­шли к но­вым ор­га­нам - Выс­шим со­ве­там. Су­дьи ста­ли на­зна­чать­ся пра­ви­тель­ст­вом и ста­но­ви­лись не­сме­няе­мы­ми, про­да­жа долж­но­стей бы­ла от­ме­не­на. Для уча­ст­ни­ков тяжб су­до­про­из­вод­ст­во ста­но­ви­лось пол­но­стью или в зна­чительной сте­пе­ни бес­плат­ным.

«Ре­фор­ма Р.Н.Ш.О. де Мопу» не встре­ти­ла под­держ­ки во французском об­ще­ст­ве.

Про­тив Р.Н.Ш.О. де Мопу бы­ла раз­вя­за­на пам­флет­ная кам­па­ния, пуб­ли­ци­сты вы­смеи­ва­ли канц­ле­ра и его став­лен­ни­ков. Пар­ла­мен­ты об­ви­ни­ли Лю­до­ви­ка XV и Р.Н.Ш.О. де Мопу в дес­по­тиз­ме. Про­тив ре­фор­мы вы­сту­пи­ли и дво­ря­не, не­ред­ко ви­дев­шие в пар­ла­мен­тах един­ст­вен­ную ле­галь­ную воз­мож­ность про­ти­во­сто­ять пра­ви­тель­ст­ву, ко­гда оно по­ку­ша­лось на их ин­те­ре­сы.

По­сле во­ца­ре­ния Лю­до­ви­ка XVI «ре­фор­ма Р.Н.Ш.О. Мопу» от­ме­не­на, а сам Р.Н.Ш.О. Мопу от­прав­лен в ссыл­ку в Нор­ман­дию, где и умер.