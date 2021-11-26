МОПУ РЕНЕ НИКОЛА ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ
МОПУ РЕНЕ НИКОЛА ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ - французский государственный деятель. Первый президент парижского парламента (1763-1768 годы).
Участвовал в громких судебных процессах по делам генерального прокурора парламента Бретани Л.Р. де Ла Шалоте и главнокомандующий провинцией герцога д’Эгийона, в пересмотре дела генерала Т.А. де Лалли-Толлендаля, казнённого по обвинению в государственной измене.
С 1768 года канцлер Франции, назначил на пост генерального контролёра финансов своего сподвижника аббата Терре. Вместе с ним и герцогом д’Эгийоном в 1770-1771 годы в условиях острого конфликта между Людовиком XV и местными парламентами провёл реформу (т. н. реформа Р.Н.Ш.О. де Мопу), которая существенно улучшила систему судопроизводства во Франции. \
В рамках реформы непокорные магистраты отправлены в ссылку, состав сохранившихся парламентов существенно обновлён, полномочия ряда парламентов урезаны или перешли к новым органам - Высшим советам. Судьи стали назначаться правительством и становились несменяемыми, продажа должностей была отменена. Для участников тяжб судопроизводство становилось полностью или в значительной степени бесплатным.
«Реформа Р.Н.Ш.О. де Мопу» не встретила поддержки во французском обществе.
Против Р.Н.Ш.О. де Мопу была развязана памфлетная кампания, публицисты высмеивали канцлера и его ставленников. Парламенты обвинили Людовика XV и Р.Н.Ш.О. де Мопу в деспотизме. Против реформы выступили и дворяне, нередко видевшие в парламентах единственную легальную возможность противостоять правительству, когда оно покушалось на их интересы.
После воцарения Людовика XVI «реформа Р.Н.Ш.О. Мопу» отменена, а сам Р.Н.Ш.О. Мопу отправлен в ссылку в Нормандию, где и умер.