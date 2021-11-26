ЛЮДОВИК ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
ЛЮДОВИК ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ (Louis XV le Bien-Aimé) - король Франции и Наварры (с 1715 года).
Из династии Бурбонов, правнук Людовика XIV. До 1723 года правил при регентстве герцога Филиппа Орлеанского. После совершеннолетия Людовика XV управление Францией находилось в руках герцога де Бурбона (1723-1726), затем, до 1743 года, - кардинала А. Э. де Флёри. В 1725 году Людовик XV вступил в брак с дочерью С. Лещинского Марией. В начале правления пользовался широкой популярностью в стране, что получило отражение в его прозвище. При правительстве кардинала Флёри Франция приняла участие в войнах за Польское наследство (по её результатам к Франции перешла Лотарингия) и Австрийское наследство (по её итогам утратила владения в Нидерландах). После 1743 года сильное влияние на политику Людовика XV оказывали фаворитки - маркиза Ж. А. Помпадур (с 1745 года), графиня Дюбарри (с 1769 года) и их ставленники - герцог Э. Ф. де Шуазёль (до 1770 года), герцог д’Агильон, Р. Н. де Мопу. В 1762 году по инициативе Ж. А. Помпадур и Э. Ф. де Шуазёля Людовик XV запретил деятельность на территории Франции ордена иезуитов.
Участие в Семилетней войне 1756-1763 годов, в которой Франция выступила в роли союзницы Австрии против Великобритании, закончилось для неё поражением и утратой Канады, а также б. ч. владений в Индии, что, наряду с ухудшившимся финансовым положением, способствовало возникновению острого внутриполитического кризиса. Столкнувшись с непримиримой оппозицией верховных судебных палат, Людовик XV после долгих колебаний в 1770-1771 годы провёл радикальную административную реформу: распустил все парламенты и другие верховные суды, а в трибуналах, пришедших им на смену, отменил торговлю должностями. Эта реформа была отменена вскоре после смерти короля. При Людовике XV начался упадок французского абсолютизма, роль двора в культурной жизни страны резко снизилась, хотя именно в этот период Франция стала центром интеллектуального и духовного движения, получившего название Просвещение. На годы правления Людовика XV пришлась деятельность энциклопедистов, в это время во Франции творили Вольтер, Ж. Ж. Руссо, К. А. Гельвеций, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескьё, Ж. Л. Д’Аламбер и мн. др.