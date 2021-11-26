ЛЮДОВИК ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

ЛЮДОВИК ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ (Louis XV le Bien-Aimé) - ко­роль Фран­ции и На­вар­ры (с 1715 года).

Из ди­на­стии Бур­бо­нов, пра­внук Лю­до­ви­ка XIV . До 1723 года пра­вил при ре­гент­ст­ве гер­цо­га Фи­лип­па Ор­ле­ан­ско­го. По­сле со­вер­шен­но­ле­тия Людовика XV управ­ле­ние Фран­ци­ей на­хо­ди­лось в ру­ках гер­цо­га де Бур­бо­на (1723-1726), за­тем, до 1743 года, - кар­ди­на­ла А. Э. де Флёри. В 1725 году Людовик XV всту­пил в брак с до­че­рью С. Ле­щин­ско­го Ма­ри­ей. В на­ча­ле прав­ле­ния поль­зо­вал­ся ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью в стра­не, что по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в его про­зви­ще. При пра­ви­тельстве кар­ди­на­ла Флё­ри Фран­ция при­ня­ла уча­стие в вой­нах за Поль­ское на­след­ст­во (по её ре­зуль­та­там к Фран­ции пе­ре­шла Ло­та­рин­гия) и Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во (по её ито­гам ут­ра­ти­ла вла­де­ния в Ни­дер­лан­дах). По­сле 1743 года силь­ное влия­ние на по­ли­ти­ку Людовика XV ока­зы­ва­ли фа­во­рит­ки - мар­ки­за Ж. А. Пом­па­дур (с 1745 года), гра­фи­ня Дю­бар­ри (с 1769 года) и их став­лен­ни­ки - гер­цог Э. Ф. де Шуа­зёль (до 1770 года), гер­цог д’Агильон, Р. Н. де Мо­пу. В 1762 году по ини­циа­ти­ве Ж. А. Пом­па­дур и Э. Ф. де Шуа­зё­ля Людовик XV за­пре­тил дея­тель­ность на тер­ри­то­рии Фран­ции ор­де­на ие­зуи­тов .

Уча­стие в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов, в ко­то­рой Фран­ция вы­сту­пи­ла в ро­ли со­юз­ни­цы Ав­ст­рии про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­кон­чи­лось для неё по­ра­же­ни­ем и ут­ра­той Ка­на­ды, а так­же б. ч. вла­де­ний в Ин­дии, что, на­ря­ду с ухуд­шив­шим­ся фи­нан­со­вым по­ло­же­ни­ем, спо­соб­ст­во­ва­ло воз­ник­но­ве­нию ост­ро­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са. Столк­нув­шись с не­при­ми­ри­мой оп­по­зи­ци­ей вер­хов­ных су­деб­ных па­лат, Людовик XV по­сле дол­гих ко­ле­ба­ний в 1770-1771 годы про­вёл ра­ди­каль­ную административную ре­фор­му: рас­пус­тил все пар­ла­мен­ты и другие вер­хов­ные су­ды, а в три­бу­на­лах, при­шед­ших им на сме­ну, от­ме­нил тор­гов­лю долж­но­стя­ми. Эта ре­фор­ма бы­ла от­ме­не­на вско­ре по­сле смер­ти ко­ро­ля. При Людовике XV на­чал­ся упа­док французского аб­со­лю­тиз­ма, роль дво­ра в куль­тур­ной жиз­ни стра­ны рез­ко сни­зи­лась, хо­тя имен­но в этот пе­ри­од Фран­ция ста­ла цен­тром ин­тел­лек­ту­аль­но­го и ду­хов­но­го дви­же­ния, по­лу­чив­ше­го название Про­све­ще­ние. На го­ды прав­ле­ния Людовика XV при­шлась дея­тель­ность эн­цик­ло­пе­ди­стов, в это вре­мя во Фран­ции тво­ри­ли Воль­тер, Ж. Ж. Рус­со, К. А. Гель­ве­ций, Д. Дид­ро , Ш. Л. Мон­тес­кьё, Ж. Л. Д’Алам­бер и мн. др.