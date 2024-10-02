Франция накануне революции Глубокие противоречия отделяли так называемое третье сословие от привилегированных сословий - духовенства и дворянства, являвшихся оплотом феодально-абсолютистского строя.

Глубокие противоречия отделяли так называемое третье сословие от привилегированных сословий - духовенства и дворянства, являвшихся оплотом феодально-абсолютистского строя. Составляя примерно 99% населения Франции, третье сословие было политически бесправно, зависело от обоих привилегированных сословий и от самодержавной королевской власти. При том уровне развития капитализма, которого достигла Франция к концу XVIII в., под средневековой единой оболочкой третьего сословия скрывались классовые группы, совершенно разнородные по своему имущественному и социальному положению. Тем не менее все классы и классовые группы, входившие в состав третьего сословия, страдали, хотя далеко не в одинаковой степени, от феодально-абсолютистского строя и были кровно заинтересованы в его уничтожении.

Развитие капиталистических отношений властно требовало расширения внутреннего рынка, а это было невозможно без уничтожения феодального гнета в деревне. Поскольку феодализм коренился прежде всего в сельском хозяйстве, главным вопросом надвигавшейся революции был аграрный вопрос.

В 80-х годах XVIII столетия, когда глубоко обострились основные противоречия феодального общества, Францию поразили торгово-промышленный кризис 1787-1789 гг. и неурожай 1788 г. Масса малоимущих крестьян, работавших в деревнях на капиталистическую мануфактуру и скупщиков, лишилась из-за кризиса в промышленности своего приработка. Многие крестьяне-отходники, обычно уходившие в крупные города осенью и зимой на строительные работы, тоже не находили применения своему труду. В небывалых размерах возросли нищенство и бродяжничество; в одном Париже число безработных и нищенствующих составляло почти треть всего населения. Нужда и бедствия народа достигли предела. Нарастание волны крестьянских и плебейских восстаний свидетельствовало, что низы - многомиллионное крестьянство, эксплуатируемое и угнетаемое дворянами, церковью, местной и центральной властью, мелкая городская буржуазия, ремесленники, рабочие, задавленные непосильным трудом и крайней нищетой, и городская беднота - не хотят больше жить по-старому.

После неурожая 1788 г. народные восстания охватили многие провинции королевства. Восставшие крестьяне взламывали хлебные амбары и помещичьи закрома, заставляли торговцев хлебом продавать его по более низкой, или, как тогда говорили, "честной", цене.

В то же время верхи не могли больше управлять по-старому. Острый финансовый кризис и банкротство государственной казны вынуждали монархию срочно изыскивать средства, чтобы покрывать текущие расходы. Однако даже на собрании "нотаблей", созванном в 1787 г. и состоявшем из представителей высшего дворянства и должностных лиц, король Людовик XVI встретился с решительной оппозицией и требованием реформ. Повсеместную поддержку нашло требование о созыве Генеральных штатов, не собиравшихся в течение 175 лет. Король вынужден был в августе 1788 г. дать согласие на их созыв и вновь назначил главою финансового ведомства популярного среди буржуазии министра, уволенного им в 1781 г., банкира Неккера.

В своей борьбе против привилегированных сословий буржуазия нуждалась в поддержке народных масс. Весть о созыве Генеральных штатов возбудила в народе огромные надежды. Продовольственные волнения в городах стали все больше переплетаться с политическим движением, руководимым буржуазией. Выступления рабочих и других плебейских элементов городского населения стали принимать бурный, открыто революционный характер. Крупные народные волнения происходили в 1788 г. в Ренне, Гренобле, Безансоне; при этом в Ренне и Безансоне часть войск, двинутых на подавление восстания, отказалась стрелять в народ.

Осенью 1788 г., зимой и весной 1789 г. рабочие и городская беднота во многих городах, в том числе и в таких крупных, как Марсель, Тулон, Орлеан, нападали на дома чиновников, захватывали зерно на складах, устанавливали твердые пониженные цены на хлеб и на другие продукты питания.

В конце апреля 1789 г. вспыхнуло восстание в Сент-Антуанском предместье Парижа. Восставшие разгромили дома ненавистного им владельца мануфактуры обоев Ревельона и другого промышленника - Анрио. Против восставших были двинуты отряды гвардии и кавалерии, но рабочие оказали стойкое сопротивление, пустив в ход камни, булыжники с мостовой, черепицу с крыш. В завязавшейся кровопролитной схватке несколько сот человек было убито и ранено. Восстание было подавлено, но рабочие отбили у войск трупы своих убитых товарищей и через несколько дней величественной и грозной траурной демонстрацией проводили их на кладбище. Восстание в Сент-Антуанском предместье произвело большое впечатление на современников. Оно показало, как высоко вздымается волна народного гнева, какие огромные силы она таит в себе.

Верхи - король и феодальная аристократия - оказались бессильными остановить нарастание народного возмущения. Старые рычаги, с помощью которых королевские власти удерживали народ в повиновении, теперь отказывали. Насилие репрессии не достигали больше цели.

Вопреки расчетам двора решение о созыве Генеральных штатов не принесло успокоения, а лишь способствовало усилению политической активности широких масс. Составление наказов депутатам, обсуждение этих наказов, сами выборы депутатов третьего сословия - все это в течение длительного времени накаляло политическую атмосферу. Весной 1789 г. общественное возбуждение охватило всю Францию.