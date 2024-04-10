Почему европейские монархии объединились в коалиции против революционной Франции?

Потому что Франция вторглась на их территорию без объявления войны.

Потому что они опасались распространения революционных идей, свержения монархий и угрозы своим привилегиям; они хотели восстановить во Франции старый порядок.

Потому что Франция потребовала, чтобы все монархии стали республиками.