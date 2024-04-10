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17.06.2026
Революционная Франция против Европы
Почему европейские монархии объединились в коалиции против революционной Франции?
Потому что Франция вторглась на их территорию без объявления войны.
Потому что они опасались распространения революционных идей, свержения монархий и угрозы своим привилегиям; они хотели восстановить во Франции старый порядок.
Потому что Франция потребовала, чтобы все монархии стали республиками.
Потому что Франция объявила о своём выходе из европейской торговли, что разорило соседей.
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