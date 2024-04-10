8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Великая французская революция. 1789-1793

Кропоткин П.

Книга Петра Кропоткина «Великая французская революция 1789–1793», напечатанная в 1909 году в Англии, Франции и Испании, принесла её автору мировую известность. На примере французской революции второй половины XVIII столетия русский революционер сделал попытку внимательнее присмотреться к экономическим, политическим, социальным и иным аспектам революции во Франции, проследить логичность революционного процесса и его характерные черты, подчеркнуть значимость простого люда как главного творца истории, проследить логику развития и круг интересов разных слоёв общества, выявить подлинную суть и скрытую причину политических декламаций и событий.