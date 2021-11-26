ЖЕМАП

ЖЕМАП - селение юго-западнее города Монс, в рай­оне ко­то­ро­го 6 ноября 1792 года про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду французскими и австрийскими вой­ска­ми во вре­мя ре­во­люционных войн рес­пуб­ли­кан­ской Фран­ции.

По­сле сра­же­ния при Валь­ми (20.09.1792) французская Северная ар­мия генерала Ш.Ф. Дю­му­рье раз­вер­ну­ла на­сту­п­ле­ние про­тив 40-ты­сяч­ной австрийской ар­мии под ко­мандованием гер­цо­га Аль­бер­та Сак­сен-Те­шен­ско­го. Главные си­лы ав­ст­рий­цев (до 20 тысяч человек) за­ра­нее за­ня­ли ук­ре­п­лён­ные по­зи­ции у Жемапа. Со­сре­до­то­чив основные си­лы (40-42 тысячи человек) в рай­оне Жемапа, французские вой­ска, по­стро­ен­ные в ба­таль­он­ные ко­лон­ны, при под­держ­ке стрел­ков в рас­сып­ном строю на­нес­ли главный удар по пра­во­му флан­гу и цен­тру австрийских войск, но ус­пе­ха не дос­тиг­ли. Вско­ре они во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние и, от­ра­зив контр­ата­ку ав­ст­рий­цев, ов­ла­де­ли Жемапом и Кю­эмом. 14 ноября 1792 года французские вой­ска всту­пи­ли в Брюс­сель, а за­тем за­ня­ли все Австрийские Ни­дер­лан­ды. Сра­же­ние при Жемапе по­ло­жи­ло на­ча­ло но­вой так­ти­ке, со­че­таю­щей на­сту­п­ле­ние пехотных ко­лонн и дей­ст­вия стрел­ков в рас­сып­ном строю.

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