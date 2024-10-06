Война первой коалиции Так уж сложилось, что страны, претендовавшие на роль великих держав, воевали на протяжении своей истории почти беспрерывно. Не была исключением и королевская Франция, имевшая претензии быть главнейшим в Европе государством.

Численность французских войск была меньше, чем у их противников, но на их стороне оказалась стратегическая инициатива. Даже когда на стороне Австрии в войну вступили Пруссия, Португалия, Испания, Великобритания, итальянские государства, обложив таким образом Францию со всех сторон, положения дел это не изменило. Союзники никак не могли наладить взаимодействие друг с другом, что играло на пользу революционной армии.

Поначалу боевые действия шли в основном вдоль границы Франции, и не отличались большой динамичностью. С одной стороны, во французской армии появился действительно работающий социальный лифт, в котором за честную службу, мужество и отвагу можно было добиться высших должностей. С другой – обстановка времён революционного террора не могла не найти своё отражение в вооружённых силах молодой республики, ведь солдаты зачастую не доверяли командирам, приписывая, как это тогда было принято, малейшую их неудачу государственной измене. Бывали и случаи казни офицеров, потерпевших поражение.

Французские войска в апреле 1792 года вошли на территорию Нидерландов, в августе того же года перешли Рейн и вторглись в германские земли, а в сентябре пересекли юго-восточную границу. Первая попытка занять Нидерланды и Бельгию оказалась неудачной, однако уже к концу года генерал Дюмурье добился определённых успехов. Ему удалось сохранить ядро армии в условиях прусско-австрийского наступления, а затем, после сражения у деревни Вальми 20 сентября 1792 года, сам перешёл в атаку. 6 ноября 1792 года Дюмурье одержал блестящую победу при деревне Жемапп, окончательно завоевав инициативу. Австрийцы отступали, а перед французами последовательно пали все крупные крепости Бельгии, а на новый, 1793, год пришёл черед Нидерландов. Однако блестящие успехи Дюмурье не продлились долго – в Париже были недовольны его самовольством, и в итоге генерал получил обвинения в сношениях с противником. Попытавшись поднять армию на свержение Конвента, он не сумел добиться подчинения многих частей, и в итоге сам был вынужден бежать к австрийцам.

В это время на Рейне французской армии также удалось добиться успехов. Последовательно были разгромлены войсковые группировки в Гессене и Пфальце, взяты крупные города Майнц и Франкфурт-на-Майне – последний, правда, в результате прусско-гессенского контрнаступления пришлось оставить. На следующий год успехи на данном участка фронта были переменными, французы не раз оказывались в тяжелейшем положении, но крупных успехов австрийцам и их союзникам добиться не удалось.

Немалые успехи ждали Францию и на юго-востоке. В сентябре 1792 года её армия перешла тогдашнюю границу с Савойей и, не встретив почти никакого сопротивления, продвинулись вперёд. К концу месяца была взята Ницца. Эти земли до сих пор входят в состав Франции. Такой стремительный успех оказался возможен из-за просчёта командования австрийцев и сардинцев, слишком медленно и далеко отсюда собиравших свои части для удара на этом участке. Развивая достигнутый успех, французы овладели важными проходами в Альпах.

В начале 1793 года вспыхнуло роялистское восстание в Тулоне, поддержанное союзниками, совместно с солдатами которых гарнизон города насчитывал до 25 тысяч человек. После продолжительной осады революционной армии удалось взять город. За измену республике город был сожжён, многие попавшие в руки республиканцев его защитники были жестоко убиты.

Именно здесь, при взятии Тулона, впервые проявил себя артиллерийский капитан Наполеон Бонапарт. Как известно, за проявленные здесь мужество и командирские способности Конвент присвоил ему звание бригадного генерала. В ту пору ему было всего 24 года.

Когда в войну вступили государства Пиренейского полуострова – Португалия и Испания – у Франции появился ещё один фронт, юго-западный. Силы здесь были незначительные, что позволило испанцам добиться определённых успехов. Генерал Антонио Рикардос нанёс несколько поражений французам, захватил ряд крепостей и осадил город Перпиньян. Вторая испанская армия генерала Вентуры Каро также сильно потеснила противника. Однако французам удалось остановить их наступление, чему способствовала неожиданная смерть Рикардоса – временно оставшаяся без командования армия не смогла противостоять контрнаступлению. Но развить успех французские войска ввиду малочисленности своего контингента на юго-западных рубежах не смогли.

1794 год начался новым наступлением союзников. На первый план вновь вышли события в Нидерландах, на северо-восточном участке фронта. Действовали союзники крайне неудачно, потеряли ряд важных крепостей, затем, после почти выигранного сражения при Флерюсе, отступили. Французы, накопив большой боевой опыт, отойдя от устаревших тактических приёмов, одерживали победу за победой, быстро вернув себе всё утраченное. К концу года они прорвали линии обороны врага и, отрезав голландские силы от англичан, зимой взяли Амстердам и захватили весь голландский флот, вмёрзший в лёд. Голландия была вынуждена пойти на мир с Францией, монархия здесь была свергнута и провозглашена Батавская республика. Просуществовать ей суждено было чуть более десяти лет.

На Рейне силам генералов Моро и Мишо противостояли численно превосходящие их силы прусского фельдмаршала Вихарда Мёллендорфа и австрийского фельдмаршала Эрнста Бланкенштейна. Но из-за сильно распылённых на всём протяжении линии фронта от Мозеля до Швейцарии воспользоваться этим преимуществом союзники не смогли. Мёллендорфу удалось оттеснить французские части за реку Саар, но на этом успехи, по сути, закончились. Более того – Моро предпринял удачное контрнаступление, вернув былые позиции, а затем взял город Трир и даже осадил Люксембург. К концу 1794 года пали крепости Кайзерслаутерн, Рейнфельс и Рейншанц, и в руках союзников на левом берегу Рейна остался только Майнц.

К началу 1794 года на испанском фронте произошли перемены. Французы получили подкрепления, во главе двух армий встали генералы Дюгомье и Мюллер. К концу июля они вытеснили испанцев на довоенную границу в Пиренеях. Кульминацией кампании стало сражение при Монтань-Нуар, продлившееся три дня – с 17 по 20 ноября 1794 года – и отличавшееся особенной ожесточённостью. Утром второго дня Дюгомье получил смертельное ранение в результате разрыва испанской бомбы. Но французская армия продемонстрировала выдающиеся боевые качества, и даже в условиях потери командующего одержала убедительную победу. В историю это сражение вошло ещё и как уникальный случай гибели двух противоборствующих командующих – испанский главнокомандующий, генерал Луис Фирмин де Карваха де ла Унион погиб в последний день сражения на редуте Нотр-Дам-дель-Рур. Испанские войска были деморализованы этим событием, и отступили. Развивая достигнутый успех, французы взяли крепость Фигерас, а затем обманным путём вынудили противника сдать крепость Сан-Фернандо с крупным гарнизоном и большим количеством вооружений.

На юго-востоке французы вступили в пределы Пьемонта, однако вспышка эпидемии и близкое нахождение мощного английского флота не позволило им наступать далее. Но свои захваченные ранее позиции Итальянская и Альпийская армии сохранили. Осенью французы, накопив силы, вторглись в Генуэзскую область, до зимы заняв несколько населённых пунктов.

Война продолжалась и на море. 1 июня 1794 года произошло самое известное морское сражение тех лет. В битве в 400 милях к западу от острова Уэссан в бою сошлись более 70 кораблей. И, хотя с военной точки зрения, победу в нём одержал британский флот во главе с адмиралом Хау, но Франции благодаря жертвенности своих моряков удалось спастись от наступившего бы голода, вызванного неурожаем 1793 года в самой республике. Пока задействованные для морской блокады английские корабли были связаны боем, во французские порты дошёл ценный груз зерна. Именно поэтому сражение Первого июня, как оно вошло в историю, является не только предметом гордости Великобритании, но и славной датой в истории Франции – сцену из этого сражения даже можно увидеть в качестве одного из барельефов на Колонне Республики в Париже.

К 1795 году союзники уже основательно устали от войны, а всё более усиливающаяся французская армия не внушала им оптимизма по поводу перспектив скорой победы. Коалиция начала постепенно разваливаться. Первыми из неё выбыли Пруссия и Тоскана. Герцог Тосканский в феврале 1795 года запросил мира и, признав Французскую республику и выплатив ей миллион франков, получил нейтральный статус. Впрочем, это всё равно не помогло ему – несколькими годами позднее Наполеон захватил Тоскану. Пруссия же, помимо неудач на западном фронте, к тому времени рассорилась с Австрией и Россией из-за того, что те исключили её из раздела Польши, и стремилась создать коалицию немецких княжеств в противовес Вене. Подписанный 5 апреля 1795 года Базельский мир обусловил выход Пруссии из войны. Она уступила все земли к западу от Рейна, обязалась не поддерживать военные действия своих бывших союзников против Франции, Батавской республики и других государственных образований, оккупированных французами, а также гарантировать нейтралитет северных германских государств. Базельский мир вывел из войны и Испанию, правда, Конвенту пришлось вернуть почти все свои завоевания на этом фронте испанской короне.

На Рейне французы окончательно захватили инициативу и, форсировав Рейн, перенесли боевые действия на его правый берег. Однако несогласованность действий между командующими двумя французскими армиями генералами Журданом и Пишегрю привела к тому, что первоначальный успех не получилось закрепить. Тем не менее, произошёл важный перелом в войну, окончательно сломивший дух австрийцев. Несмотря на несколько побед, одержанных войсками Священной Римской империи – в одном из сражений тогда даже попал в плен генерал Удино, будущий известный наполеоновский маршал. К концу года австрийцы запросили перемирие, которое вступило в силу 1 января 1796 года.

Надо сказать, что и во Франции имелись множественные проблемы и вообще наблюдалась сильная усталость от войны. В армии не хватало лошадей, обмундирования, продовольствия, дисциплина была на низком уровне, было много дезертиров. Из-за финансового кризиса утвердившаяся к тому времени во главе республики Директория даже прибегала к принудительному военному займу. Именно в таком плачевном состоянии принял командование над Итальянской армией Наполеон Бонапарт. На его участке фронта развернулись важнейшие события кампании 1796 года.

Наполеон сменил многих командиров, сумел наладить снабжение, чем завоевал большой авторитет среди солдат. Его план включал в себя стремительное наступление на итальянские княжества с тем, чтобы вывести их из войны. Под его натиском сначала король Сардинии, затем герцоги Пармский и Моденский заключили мир с Францией. С тех пор Савойя и Ницца стали французскими городами. Следом пали Верона, Милан, Мантуя. Король Неаполя и даже сам Папа Римский были вынуждены запросить мир. Последний заплатил огромные деньги – 20 миллионов франков – и, кроме того, предоставил в качестве контрибуции немало ценных произведений искусства. Но в конце 1796 года в Риме произошло восстание против оккупационных властей, в результате которого погиб бригадный генерал Матурен-Леонар Дюфо, и двумя годами позже будущий наполеоновский маршал Бертье вновь взял Рим, провозгласил Римскую республику, а самого Папу вывез во Францию и заточил в крепость Валанс.

Австрийцы и французы же в это время воспользовались перемирием, чтобы отмобилизовать крупные силы на Рейне. В июне 1796 года революционная армия переправилась через Рейн в районе Страсбурга и заставили австрияков отступить. Генеральное сражение произошло 5 июля 1796 года при Раштадте – генералы Моро и Дезе, перехватив у противника инициативу, нанесли тяжёлое поражение австрийским войскам, которые были вынуждены отходить далее.

Казалось бы, достигнутый успех будет развит, и французская армия наконец-то войдёт на германские земли. Но австрийцам на некоторых участках фронта оттеснить противника и занять левый берег Майна, отбив Франкфурт. В этих сражениях проявился полководческий талант эрцгерцога Карла, который смог сражаться наравне с Моро. На будущий год его сменил фельдмаршал Максимилиан фон Латур.

1797 год стал последним годом войны первой коалиции. Бонапарт покорил Венецию и Геную, а затем выдвинулся севернее. В итоге его армия оказалась всего в нескольких переходах от Вены – столицы Священной Римской империи. Видя такое положение вещей, Австрия запросила мир, который был подписан 17 октября 1797 года возле венецианской деревни Кампоформидо. Австрия признавала Францию в её границах, Австрийские Нидерланды и прочие территории на левом берегу Рейна передавались французам. Все князья и герцоги, лишавшиеся там своих владений, получали компенсацию в виде земель, отбираемых у церкви. Горькая пилюля была подслащена тем, что Франция уступила Австрии Венецию, Истрию и Далмацию. От Франции мир подписал Наполеон Бонапарт, которому Директория устроила пышную встречу в Париже.

Таким образом, мир на европейском континенте, в принципе, был восстановлен. Но продолжала воевать островная Великобритания, с которой у французов справиться не было возможности, а монархии Европы по-прежнему глядели на революционную Францию с опасением. Так что мир вполне ожидаемо был временным.