Ри́мская респу́блика 1798–1799

Ри́мская респу́блика 1798–1799 — государство на территории Папской области в Италии, существовавшее с февраля 1798 по сентябрь 1799. В историографии республику относят к числу «дочерних» по отношению к революционной Франции республик.

28 декабря 1797 в Риме во время народных волнений был убит французский генерал М.-Л. Дюфо. Под этим предлогом 10 февраля 1798 французские вой­ска захватили Рим. Папа Пий VI был арестован и отправлен сначала в Тоскану, затем во Францию, где и скончался. 15 февраля 1798 было объявлено об упразднении светской власти папы и создании Р. р. на большей части территории бывшего Папского государства, к которой были присо­единены профранцузские Тиберинская и Анконитанская республики. Государственное устройство Р. р. повторяло устройство Франции, за основу были приняты нормы французской конституции III г. республики (1795). Римская конституция, подготовленная французами К.-Ф. Дону, Г. Монжем и Ж.-А. Флораном, была утверждена 20 марта 1798. Законодательная власть разделялась между трибунатом из 72 членов и сенатом из 32 членов, а исполнительная осуществлялась пятью консулами, которые избирались трибунатом и сенатом. Фактически власть принадлежала французской военной администрации, действовавшей по указаниям Директории . Население бывшего Папского государства негативно восприняло новый политический режим и французскую оккупацию. В период республики художественные ценности и коллекции Рима массово вывозились во ­Францию.

27 ноября 1798 в Рим вошли вой­ска неаполитанского короля, затем он был вновь захвачен французами. 19 сентября 1799 французы окончательно покинули Рим, а 30 сентября в город снова вошли вой­ска неаполитанского короля. Римская республика была упразднена, Папское государство восстановлено.

Лит. : Formica M. La città e la Rivoluzione. Roma 1798–1799. Roma, 1994; Harouel J.-L . Les républiques sœurs. Paris, 1997; Caffiero M. La repubblica nella città del papa: Roma 1798. Roma, 2005. А. А. Митрофанов .