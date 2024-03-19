Революционные войны Так уж сложилось, что страны, претендовавшие на роль великих держав, воевали на протяжении своей истории почти беспрерывно. Не была исключением и королевская Франция, имевшая претензии быть главнейшим в Европе государством.

Так уж сложилось, что страны, претендовавшие на роль великих держав, воевали на протяжении своей истории почти беспрерывно. Не была исключением и королевская Франция, имевшая претензии быть главнейшим в Европе государством. Даже когда к концу 80-х годов XVIII века положение дел в ней совсем не располагало к таким амбициям, Людовик XVI всё равно продолжал уделять большое внимание европейским и колониальным делам, даже порой более, чем внутренним. Но случившаяся в 1789 году революция во Франции порушила весь сложившийся на континенте порядок.

Как всё начиналось

Поначалу на бунт в Париже многие европейские монархи взирали с откровенной радостью от факта падения сильного конкурента. При этом для умных людей, знающих ситуацию в стране, революция вовсе не явилась неожиданностью. Так, русский посланник в Париже барон Иван Симолин ещё за два года до революции в своих дипломатических донесениях императрице Екатерине II отмечал, что ситуация во Франции становится критической.

Но с течением времени пришли опасения. Революция не только не потерпела фиаско, но ещё и окончательно смела монархию. Соседние монархи вполне обоснованно опасались экспорта революции уже в их страны. Большое возмущение вызвала казнь короля и королевы, которые приходились родственниками многим королевским домам Европы – так, королева Мария-Антуанетта была сестрой императора Священной Римской империи Леопольда II. Немалое давление на правящие круги оказывали многочисленные французские эмигранты из числа аристократии, которые сформировали несколько крупных, по меркам тех лет, конечно, войсковых соединений. Крупнейшее из них возглавил Людовик V де Бурбон-Конде, представитель рода французских принцев крови, младшей ветви Бурбонов. Другие соединения возглавили младший брат Людовика XVI граф д`Артуа (будущий французский король в 1824-1830 годах) и виконт Андре де Мирабо.

При всём этом первые послереволюционные годы большая часть европейских держав была занята другими делами, и воевать против Франции не хотела. Россия, Австрия и Пруссия были заняты разделами Речи Посполитой. Российская империя вела войны одновременно с Турцией и Швецией. А Великобритания и вовсе относилась к сложившейся ситуации как к своеобразной каре свыше Франции за её поддержку войны за независимость Североамериканских Соединённых Штатов. Но бесконечно продолжаться это не могло.

Сговор в Пильнице

21 июня 1791 года пытавшийся незадолго до этого неудачно бежать Людовик XVI был низложен и арестован. После этого великие европейские державы начали переговоры друг с другом, результатом которых должно было стать создание антифранцузского военного союза. Местом переговоров был избран замок Пильниц – любимая загородная резиденция курфюрстов Саксонии, расположенная на берегу реки Эльбы в 15 километрах юго-восточнее Дрездена.

В конце августа 1791 года в Пильниц прибыли император Священной Римской империи Леопольд II и король Пруссии Фридрих Вильгельм II, племянник Фридриха Великого. В надежде склонить монархов к активным действиям против революционной Франции сюда прибыли и лидеры эмигрантов – уже упоминавшиеся выше граф д`Артуа и принц Конде, а также бывший министр финансов Франции Шарль Александр Калонн, генералы Полиньяк и Буйе. Они настаивали на опубликовании манифеста к французскому народу, лейтмотивом которого должно было стать неприятие всех решений, на которые под давлением мятежного Национального собрания был вынужден согласиться Людовик. Граф д`Артуа даже предлагал в случае казни короля, риск которой уже тогда вырисовывался со всей отчётливостью, разрушить Париж и предать казни его жителей.

Но австрийский и прусский монархи вовсе не желали столь резких мер. Они решили собрать конференцию, где их интересы представляли дипломаты, составившие в конечном итоге документ, вошедший в историю как Пильницкая декларация. В соответствии с ней выражалась озабоченность венского и берлинского дворов положением, в котором оказался опальный Людовик, и призыв ко всем державам «посильно принять, совместно с их величествами, самые действительные средства, чтобы доставить королю Франции возможность свободно установить основы монархического правления». Австрийский и прусский монархи отдавали своим войскам приказ перейти в состояние полной боевой готовности с возможным переходом к активным действиям против революционной Франции.

Пильницкая декларация была, по большому счёту, уступкой эмигрантам – но активно воевать желающих в верхах Пруссии и Австрии было немного. Тем не менее, именно внутри самой Франции это вызвало эффект катализатора антипрусских и антиавстрийских настроений. Во-первых, мало какому народу вообще понравились бы подобные демарши вдоль их собственных границ. Во-вторых, для революционеров это было лучшим доказательством сношений старого королевского двора с иностранными державами, прямой измены интересам своей страны. Так что эмигранты, желая спасти короля, лишь ухудшили его положение. А Франция решила действовать на опережение, 20 апреля 1792 года объявив войну императору Францу II .