ПИЛЬНИЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1791 ГОДА

ПИЛЬНИЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1791 ГОДА - декларация со­вме­ст­ной борь­бе Ав­ст­рии и Прус­сии про­тив ре­во­люционной Фран­ции.

Под­пи­са­на 27 августа 1791 года, в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в ека, в зам­ке Пиль­ниц (Сак­со­ния) австрийским императором Ле­о­поль­дом II и прусским ко­ро­лём Фрид­ри­хом Виль­гель­мом II.

Пильницкая декларация под­твер­жда­ла на­ме­ре­ние Габс­бур­гов , свя­зан­ных родственными уза­ми с французской ди­на­сти­ей Бур­бо­нов, и Прус­сии, за­ин­те­ре­со­ван­ной в при­сое­ди­не­нии ря­да французских тер­ри­то­рий, вме­шать­ся в де­ла Фран­ции под ло­зун­гом соз­да­ния «для ко­ро­ля Фран­ции воз­мож­но­сти ук­ре­пить в пол­ной сво­бо­де ос­но­вы мо­нар­хи­че­ско­го прав­ле­ния».

Уг­ро­жая ре­во­люционной Фран­ции воо­ружённой ин­тер­вен­ци­ей, Ав­ст­рия и Прус­сия об­ра­ща­лись ко всем го­су­дар­ст­вам Ев­ро­пы с пред­ло­же­ни­ем при­сое­ди­нить­ся к ним и за­яв­ля­ли о сво­ей ре­ши­мо­сти в этом слу­чае не­мед­лен­но осу­ще­ст­вить ин­тер­вен­цию во Фран­цию, обя­зу­ясь с этой це­лью дер­жать свои вой­ска в бое­вой го­тов­но­сти. От­каз Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии при­сое­ди­нить­ся к пред­по­ла­гае­мой коа­ли­ции не дал воз­мож­но­сти Ав­ст­рии и Прус­сии осу­ще­ст­вить в это вре­мя во­оружённое вме­ша­тель­ст­во во французские де­ла.

За­клю­чён­ный позд­нее на ос­но­ве Пильницкой декларации и пре­ли­ми­нар­но­го до­го­во­ра 1791 года ав­ст­ро-прусский со­юз­ный до­го­вор от 7 февраля 1792 года по­ло­жил на­ча­ло Первой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции ев­ропейских мо­нар­хов (смотрите «Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции»).

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