ПАРТЕНОПЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАРТЕНОПЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА - Неаполитанская республика, зависимое от Франции государство, существовавшее на территории Сицилий обеих королевства в январе - июне 1799 года.
Провозглашена 23 января неаполитанскими республиканцами, свергнувшими с помощью французских войск власть Бурбонов. Название получила от другого наименования Неаполя - Партенопея (греческий Παρθενό- πεια). Сформированное 24 января правительство во главе с К. Лаубергом (1752-1834) провело административную реформу (деление на департаменты, кантоны и муниципалитеты по французскому образцу), разработало проект конституции Партенопейской республики (не была принята), отменило фидеикомиссы (29 января), личную зависимость крестьян и ряд феодальных повинностей (25 апреля). Однако финансовые трудности, насилия и грабежи, чинившиеся французскими войсками, а также антиреспубликанские мятежи, организованные сторонниками Бурбонов, значительно ослабили позиции правительства Партенопейской республики.
После ряда поражений французов от российско-австрийских войск в Северной Италии французская армия, оставив небольшой гарнизон, в мае покинула территорию Партенопейской республики. Плохо организованные силы республиканцев были разбиты неаполитанскими войсками под командованием кардинала Ф. Руффо (1744-1827) и отрядами «санфедистов», состоявшими из консервативно настроенных представителей духовенства, дворянства, крестьян, недовольных нерешённостью аграрного вопроса, и люмпенизированных горожан. 13 июня при поддержке британского флота взят и разграблен Неаполь. По соглашению о капитуляции (23 июня), заключённому Руффо с республиканцами, укрывшимися в крепости Сант-Эльмо, последним разрешалось свободно покинуть город. Однако по приказу короля Фердинанда IV (1759-1825) 28 июня они были арестованы контр-адмиралом Г. Нельсоном. После прибытия короля в Неаполь (8 июля) началась расправа над арестованными: по решению суда 124 человека приговорены к смертной казни, свыше 300 - к изгнанию.