ПАРТЕНОПЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАРТЕНОПЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА - Неаполитанская республика, зависимое от Франции государство, существовавшее на территории Сицилий обеих королевства в январе - июне 1799 года.

Про­воз­гла­ше­на 23 января не­апо­ли­тан­ски­ми рес­пуб­ли­кан­ца­ми, сверг­нув­ши­ми с по­мо­щью французских войск власть Бур­бо­нов. На­зва­ние по­лу­чи­ла от другого на­име­но­ва­ния Не­апо­ля - Пар­те­но­пея (греческий Παρθενό- πεια). Сфор­ми­ро­ван­ное 24 января пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с К. Лау­бер­гом (1752-1834) про­ве­ло административную ре­фор­му (де­ле­ние на де­пар­та­мен­ты, кан­то­ны и му­ни­ци­па­ли­те­ты по французскому об­раз­цу), раз­ра­бо­та­ло про­ект кон­сти­ту­ции Партенопейской республики (не бы­ла при­ня­та), от­ме­ни­ло фи­деи­ко­мис­сы (29 января), лич­ную за­ви­си­мость кре­сть­ян и ряд феодальных по­вин­но­стей (25 апреля). Од­на­ко фи­нан­со­вые труд­но­сти, на­си­лия и гра­бе­жи, чи­нив­шие­ся французскими вой­ска­ми, а так­же ан­ти­рес­пуб­ли­кан­ские мя­те­жи, ор­га­ни­зо­ван­ные сто­рон­ни­ка­ми Бур­бо­нов, зна­чи­тель­но ос­ла­би­ли по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва Партенопейской республики.

По­сле ря­да по­ра­же­ний фран­цу­зов от российско-австрийских войск в Северной Ита­лии французская ар­мия, ос­та­вив не­боль­шой гар­ни­зон, в мае по­ки­ну­ла тер­ри­то­рию Партенопейской республики. Пло­хо ор­га­ни­зо­ван­ные си­лы рес­пуб­ли­кан­цев бы­ли раз­би­ты не­апо­ли­тан­ски­ми вой­ска­ми под ко­мандованием кар­ди­на­ла Ф. Руф­фо (1744-1827) и от­ря­да­ми «сан­фе­ди­стов», со­сто­яв­ши­ми из кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ных пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ст­ва, дво­рян­ст­ва, кре­сть­ян, не­до­воль­ных не­ре­шён­но­стью аг­рар­но­го во­про­са, и люм­пе­ни­зи­ро­ван­ных го­ро­жан. 13 ию­ня при под­держ­ке британского фло­та взят и раз­граб­лен Не­аполь. По со­гла­ше­нию о ка­пи­ту­ля­ции (23 ию­ня), за­клю­чён­но­му Руф­фо с рес­пуб­ли­кан­ца­ми, ук­рыв­ши­ми­ся в кре­по­сти Сант-Эль­мо, по­след­ним раз­ре­ша­лось сво­бод­но по­ки­нуть го­род. Од­на­ко по при­ка­зу ко­ро­ля Фер­ди­нан­да IV (1759-1825) 28 ию­ня они бы­ли аре­сто­ва­ны кон­тр-адмиралом Г. Нель­со­ном . По­сле при­бы­тия ко­ро­ля в Не­аполь (8 ию­ля) на­ча­лась рас­пра­ва над аре­сто­ван­ны­ми: по ре­ше­нию су­да 124 человека при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни, свыше 300 - к из­гна­нию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)