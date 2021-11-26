КОММУНА

КОММУНА (от лат. communis – об­щий):

1) Средневековая городская сис­те­ма са­мо­управ­ле­ния. Сло­жи­лась в хо­де ком­му­наль­но­го дви­же­ния X-XIII веков во мно­гих го­ро­дах (Ита­лии, Ни­дер­лан­дов, Гер­ма­нии, Фран­ции и др.), до­бив­ших­ся той или иной сте­пе­ни не­за­ви­си­мо­сти от сень­о­ра и лич­ной сво­бо­ды сво­их гра­ж­дан. Часть го­ро­дов-ком­мун, по­лу­чив пра­во на фор­ми­ро­ва­ние вы­бор­ных ор­га­нов, со­хра­ня­ла вас­саль­ную за­ви­си­мость от сво­его сень­о­ра и про­дол­жа­ла вы­пла­чи­вать ему еже­год­ную рен­ту, вы­став­лять в слу­чае вой­ны не­боль­шой во­енный от­ряд. Дея­тель­ность вы­бор­ных ор­га­нов коммуны так­же не­ред­ко кон­тро­ли­ро­ва­лась пред­ста­ви­те­ля­ми сень­о­ра. Многие го­ро­да Северной и Средней Ита­лии ( Ми­лан , Фло­рен­ция, Лук­ка, Пе­руд­жа и т.д.) до­би­лись пол­ной са­мо­стоя­тель­но­сти и пре­вра­ти­лись в го­ро­да-го­су­дар­ст­ва. Не­ко­то­рые коммуны вы­сту­па­ли в ро­ли кол­лек­тив­но­го сень­ора по от­но­ше­нию к кре­сть­я­нам, жив­шим на при­мы­кав­ших к го­ро­дам тер­ри­то­ри­ях. Пра­ва го­ро­дов-ком­мун, как пра­ви­ло, фик­си­ро­ва­лись в осо­бых хар­ти­ях и но­си­ли ха­рак­тер им­му­ни­тет­ных при­ви­ле­гий (см. Им­му­ни­тет). Обо­ст­ре­ние со­ци­аль­ных и меж­кла­но­вых про­ти­во­ре­чий в XIII-XIV веках (например, вос­ста­ние чом­пи во Фло­рен­ции 1378 года) спо­соб­ст­во­ва­ло из­ме­не­нию по­ли­тического уст­рой­ст­ва го­ро­дов-ком­мун и ста­нов­ле­нию синь­о­рии.

2) В ря­де стран Ев­ро­пы, а так­же бывших французских ко­ло­ни­ях - низ­шая административно-территориальная еди­ни­ца.

3) Фор­ма со­вме­ст­ной жиз­ни лю­дей, ос­но­ван­ная на обоб­ще­ст­в­ле­нии их иму­ще­ст­ва и тру­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)