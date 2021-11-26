«МАРСЕЛЬЕЗА»
МАРСЕЛЬЕЗА - французская патриотическая песня, гимн Франции.
Слова и мелодия сочинены капитаном Рейнской армии К. Ж. Руже де Лилем в 1792 году в Страсбурге, во время войны с первой антифранцузской коалицией; первоначальное название - «Боевая песня Рейнской армии». Песня быстро распространилась в республиканской армии, вместе с марсельским добровольческим батальоном попала в Париж и стала известна под названиями «Марш марсельцев», «Гимн марсельцев», «Марсельеза» и др.
В 1790-е годы песню оркестровал Ф. Ж. Госсек. В 1795 году объявлена национальным гимном Франции, в эпоху Реставрации и Второй империи запрещена, при Третьей республике (в 1879 году) вновь утвердилась как национальный гимн. На мелодию Марсельезы идеологом российского народничества П. Л. Лавровым написан новый текст («Отречёмся от старого мира!..»; опубликован в 1875 году под названием «Новая песня» в газете «Вперёд!», № 12). В таком виде Марсельеза стала российской революционной песней (получила название «Рабочая марсельеза»), после Февральской революции 1917 года некоторое время служила гимном, исполнялась при встрече членов Временного правительства, во время приёма иностранных делегаций и в др. торжественных случаях.