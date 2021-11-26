«МАРСЕЛЬЕЗА»

МАРСЕЛЬЕЗА - французская патриотическая песня, гимн Франции.

Сло­ва и ме­ло­дия со­чи­не­ны ка­пи­та­ном Рейн­ской ар­мии К. Ж. Ру­же де Ли­лем в 1792 году в Страс­бур­ге, во вре­мя вой­ны с первой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей ; пер­во­на­чаль­ное название - «Бое­вая пес­ня Рейн­ской ар­мии». Пес­ня бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лась в рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии, вме­сте с мар­сель­ским доб­ро­вольческим ба­таль­о­ном по­па­ла в Па­риж и ста­ла из­вест­на под на­зва­ния­ми «Марш мар­сель­цев», «Гимн мар­сель­цев», «Марсельеза» и др.

В 1790-е годы пес­ню орке­ст­ро­вал Ф. Ж. Гос­сек. В 1795 году объ­яв­ле­на национальным гим­ном Фран­ции, в эпо­ху Рес­тав­ра­ции и Вто­рой им­пе­рии за­пре­ще­на, при Треть­ей рес­пуб­ли­ке (в 1879 году) вновь ут­вер­ди­лась как национальный гимн. На ме­ло­дию Марсельезы идео­ло­гом российского на­род­ни­че­ст­ва П. Л. Лав­ро­вым на­пи­сан но­вый текст («От­ре­чём­ся от ста­ро­го ми­ра!..»; опубликован в 1875 году под названием «Но­вая пес­ня» в газете «Впе­рёд!», № 12). В та­ком ви­де Марсельеза ста­ла российской ре­во­люционной пес­ней (по­лу­чи­ла название «Ра­бо­чая мар­сель­е­за»), по­сле Февральской ре­во­люции 1917 года не­ко­то­рое вре­мя слу­жи­ла гим­ном, ис­пол­ня­лась при встре­че чле­нов Временного пра­ви­тель­ст­ва, во вре­мя приё­ма иностранных де­ле­га­ций и в др. тор­жественных слу­ча­ях.

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