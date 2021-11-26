ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1793 ГОДА
ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1793 ГОДА - между Росскийской империей и Великобританией о совместных действиях против революционной Франции.
Подписана в Лондоне 14(25) марта с британской стороны статс-секретарём по иностранным делам лордом У. У. Гренвиллом, с российской - активным сторонником российско-британского сближения, чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Великобритании С. Р. Воронцовым. Состояла из преамбулы, в которой дана отрицательная оценка якобинского правительства Франции, и 6 статей. Лондонская конвенция в значительной степени носила декларативный характер: стороны заявляли о намерении впоследствии заключить военный союз, вести раздельно военные действия против Франции и прекратить их по взаимному согласию. Конвенция предусматривала также закрытие для французских судов всех портов обеих стран, препятствование торговле с Францией нейтральным государствам (по распоряжению императрицы Екатерины II останавливались суда Швеции и Дании) и возобновление российско-британского трактата о дружбе и коммерции от 20.06 (01.07).1766 года (предварительный торговый договор заключён в тот же день, что и Лондонская конвенция).
Великобритания, для которой Лондонская конвенция была отступлением от антироссийского курса предшествующих лет, рассчитывала привлечь Россию к непосредственному участию в 1-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции). Императрица Екатерина II, поддержав общую цель - «создать оплот против развития зла» (по словам английского короля Георга V), выдвинула в качестве условия выплату англичанами России значительных денежных субсидий, что затянуло переговоры. Заявленный в Лондонской конвенции российско-британский союзный и оборонительный договор был подписан 7(18).02.1795 года.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 23. № 17109, 17305;
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1892. Т. 9(10).