ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1793 ГОДА

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1793 ГОДА - ме­жду Росскийской им­пе­ри­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив ре­во­люционной Фран­ции.

Под­пи­са­на в Лон­до­не 14(25) мар­та с британской сто­ро­ны статс-сек­ре­та­рём по иностранным де­лам лор­дом У. У. Грен­вил­лом, с рос­сий­ской - ак­тив­ным сто­рон­ни­ком российско-британского сбли­же­ния, чрез­вы­чай­ным пос­лан­ни­ком и пол­но­моч­ным министром Рос­сии в Ве­ли­ко­бри­та­нии С. Р. Во­рон­цо­вым. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы, в ко­то­рой да­на от­ри­цательная оцен­ка яко­бин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции , и 6 ста­тей. Лондонская конвенция в зна­чительной сте­пе­ни но­си­ла дек­ла­ра­тив­ный ха­рак­тер: сто­ро­ны за­яв­ля­ли о на­ме­ре­нии впо­след­ст­вии за­клю­чить во­енный со­юз, вес­ти раз­дель­но во­енные дей­ст­вия про­тив Фран­ции и пре­кра­тить их по вза­им­но­му со­гла­сию. Кон­вен­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла так­же за­кры­тие для французских су­дов всех пор­тов обе­их стран, пре­пят­ст­во­ва­ние тор­гов­ле с Фран­ци­ей ней­траль­ным го­су­дар­ст­вам (по рас­по­ря­же­нию императрицы Ека­те­рины II ос­та­нав­ли­ва­лись су­да Шве­ции и Да­нии) и во­зоб­нов­ле­ние российско-британского трак­та­та о друж­бе и ком­мер­ции от 20.06 (01.07).1766 года (пред­ва­рительный тор­го­вый до­го­вор за­клю­чён в тот же день, что и Лондонская конвенция).

Ве­ли­ко­бри­та­ния, для ко­то­рой Лондонская конвенция бы­ла от­сту­п­ле­ни­ем от ан­ти­рос­сий­ско­го кур­са пред­ше­ст­вую­щих лет, рас­счи­ты­ва­ла при­влечь Рос­сию к не­по­сред­ст­вен­но­му уча­стию в 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). Императрица Ека­те­ри­на II, под­дер­жав об­щую цель - «соз­дать оп­лот про­тив раз­ви­тия зла» (по сло­вам английского ко­ро­ля Ге­ор­га V), вы­дви­ну­ла в ка­че­ст­ве ус­ло­вия вы­пла­ту анг­ли­ча­на­ми Рос­сии зна­чительных де­неж­ных суб­си­дий, что за­тя­ну­ло пе­ре­го­во­ры. За­яв­лен­ный в Лондонской конвенции российско-британский со­юз­ный и обо­ро­нительный до­го­вор был под­пи­сан 7(18).02.1795 года.

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 23. № 17109, 17305;

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1892. Т. 9(10).

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