КЛЕБЕР ЖАН-БАТИСТ

Клебер (фр. Kléber), Жан-Батист (09.03.1753, Страсбург — 14.06.1800, Каир) — французский военачальник.

Сын камнетеса. Окончил гимназию. В 16 лет поступил в гусары, но по настоянию матери покинул военную службу и продолжил учебу. В 1772—1775 учился в Париже на архитектора. В 1775 поступил на военную службу Баварии. По окончании военной школы в Мюнхене (1776) перешел в австрийскую армию. В 1783 вышел в отставку и занялся архитектурой. В 1784—1792 — главный архитектор Бельфора. Поддержал Французскую революцию XVIII в . В январе 1792 поступил на военную службу. В войне против первой антифранцузской коалиции отличился при обороне Майнца (апрель — июль 1793). В августе 1793 — бригадный генерал. В сентябре—декабре 1793 воевал против повстанцев Вандеи, приняв участие во всех крупнейших сражениях кампании (см. Вандейские войны ). В октябре 1793 — дивизионный генерал. К. не поддержал предложенный генералом Л. М. Тюрро план массовых репрессий («адские колонны») против гражданского населения Вандеи и был отправлен в Бретань сражаться с шуанами (январь—май 1794). В мае 1794 переведен в Северную армию. Сыграл видную роль в сражении при Флерюсе . До января 1797 служил в армии Самбры и Мёзы, отличился в ряде сражений, но ушел в отставку из-за разногласий с генералом Журданом . Отойдя от дел, написал мемуары о войне в Вандее. В 1798 вернулся на службу и отправился в Египетскую экспедицию 1798—1801 с Бонапартом (см. Наполеон I ). При штурме Александрии 2 июля 1798, получил тяжелое ранение. В январе—июне 1799 участвовал в Сирийской кампании. Вместе с Бонапартом разбил турок 9 апреля 1799 при Мон-Таборе. Покидая Египет 22 августа 1799, Бонапарт оставил К. командовать армией. 24 января 1800 К. заключил с турками Эль-Аришское соглашение об эвакуации французской армии. После отказа англичан пропустить французов по морю и возобновления военных действий К. 20 марта 1800 разгромил турецкую армию при Гелиополисе и в ходе преследования полностью ее уничтожил. Проявив военный талант и незаурядные дипломатические способности, сумел в течение месяца подавить восстание в Каире (21 апреля 1800). Убит мусульманским фанатиком.

Соч.: Mémoires politiques et militaires: Vendée: 1793—1794. Paris, 1989; Kléber en égypte: correspondance et papiers personnels / Éd. par H. Laurens. 4 vols. Paris, 1988—1995.

Лит.: Bazin Ch. Kléber, l’indomptable. Paris, 2003; Abou-Ghazala A. L’expédition d’Alexandrie: Kléber contre Bonaparte, 1789—1799. Paris, 2016; Чудинов А. В. Забытая армия. Французы в Египте после Бонапарта. 1799—1800. М., 2019.