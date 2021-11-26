КАРНО ЛАЗАР НИКОЛА МАРГЕРИТ

КАРНО ЛАЗАР НИКОЛА МАРГЕРИТ - французский государственный и во­енный дея­тель, ма­те­ма­тик, член Па­риж­ской АН (1796 год).

Отец Н.Л.С. Кар­но. Из се­мьи ад­во­ка­та. Окон­чил во­енно-инженерную шко­лу в городе Мезь­ер и в 18 лет по­сту­пил на во­енную служ­бу, в 1784 году по­лу­чил пре­мию Ди­жон­ской ака­де­мии за труд о мар­ша­ле С. де Во­ба­не, а за­тем был на­гра­ж­дён ор­деном Святого Лю­дови­ка. Под­дер­жал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века , в 1791 году из­бран депутатом За­ко­но­дательного со­б­ра­ния, в 1792 году - Кон­вен­та, не­ко­то­рое вре­мя при­мы­кал к мон­тань­я­рам. Вхо­дил в Во­енный комитет Кон­вен­та, за­ни­мал­ся во­про­са­ми воо­ру­же­ния Национальной гвар­дии. Го­ло­со­вал за смерт­ную казнь Лю­до­ви­ка XVI. В ию­ле 1793 года Карно во­шёл в Ко­ми­тет об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния, уча­ст­во­вал в ре­ор­га­ни­за­ции ре­во­люционной ар­мии, в раз­ра­бот­ке пла­нов от­ра­же­ния иностранной ин­тер­вен­ции и в бое­вых опе­ра­ци­ях Северной ар­мии. При­дер­жи­ва­ясь уме­рен­ных взгля­дов, не одоб­рял по­ли­ти­ку яко­бин­ской дик­та­ту­ры, в ию­ле 1794 года был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та. В 1795 году во­шёл в со­став Ди­рек­то­рии, но из-за кон­флик­та с П. Бар­ра­сом был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Фран­цию. Вер­нул­ся в начале 1800 года по при­гла­ше­нию На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та , за­ни­мав­ше­го пост 1-го кон­су­ла; был на­зна­чен во­енным ми­ни­ст­ром. В 1802 году Карно вы­сту­пил про­тив по­жиз­нен­но­го кон­суль­ст­ва На­по­ле­о­на. По­сле объ­яв­ле­ния Фран­ции в 1804 году им­пе­ри­ей, а На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та им­пе­ра­то­ром ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти. Од­на­ко пе­ред ли­цом уг­ро­зы во­енного по­ра­же­ния Фран­ции в 1813 году пред­ло­жил свои ус­лу­ги На­по­ле­о­ну. В 1814 году ус­пеш­но ру­ко­во­дил обо­ро­ной Ан­твер­пе­на. В пе­ри­од «Ста дней» был министром внутренних дел, по­сле вто­рич­но­го от­ре­че­ния На­по­ле­о­на во­шёл в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва. В 1815 году за при­ча­ст­ность к каз­ни Лю­до­ви­ка XVI Карно был из­гнан из Фран­ции. Жил в Ма­где­бур­ге, по­свя­тив се­бя за­ня­ти­ям нау­кой. В 1889 году ос­тан­ки Карно бы­ли тор­же­ст­вен­но пе­ре­за­хо­ро­не­ны в национальном пан­те­о­не - До­ме ин­ва­ли­дов в при­сут­ст­вии его вну­ка, пре­зи­ден­та Французской Рес­пуб­ли­ки М.Ф.С. Кар­но.

Ма­те­ма­тические тру­ды Карно от­но­сят­ся к ана­ли­зу и гео­мет­рии. Пы­тал­ся обос­но­вать ме­то­ды ис­чис­ле­ния бес­ко­неч­но ма­лых. Его кри­ти­ка ос­нов ма­те­ма­тического ана­ли­за - ме­то­да ис­чер­пы­ва­ния, тео­рии пре­де­лов, а так­же тео­рии ана­ли­тической функ­ций Ла­гран­жа от­час­ти под­го­то­ви­ла ре­фор­му ана­ли­за в начале XIX века. Ис­сле­до­ва­ния Карно по гео­мет­рии пред­ше­ст­во­ва­ли ра­бо­там Ж. Пон­се­ле и других соз­да­те­лей про­ек­тив­ной гео­мет­рии. Ему при­над­ле­жат так­же тру­ды по при­клад­ной ма­те­ма­ти­ке и фор­ти­фи­ка­ции. Ввёл тер­мин «ком­плекс­ное чис­ло» (1803 год), ко­то­рый во­шёл в упо­треб­ле­ние по­сле ра­бот К. Га­ус­са (1831 год).

Сочинения:

Essai sur les machines en général. Dijon, 1782;

Éloge de M. le maréchal de Vauban. Di­jon; P., 1784;

Mémoire présenté au Conseil de la guerre au sujet des places fortes qui doivent être démolies ou abandonnées, ou Examen de cette ques­tion: Est-il avantageux au roi de France qu’il y ait des places fortes sur les frontières de ses États? P., 1789;

Réflexions sur la métaphy­sique du calcul infinitésimal. P., 1797;

Géo­mét­rie de position. P., 1803;

De la défense des places fortes. 3 éd. P., 1812;

Раз­мыш­ле­ния о ме­та­фи­зи­ке ис­чис­ле­ния бес­ко­неч­но ма­лых. 2-е изд. М.; Л., 1936.