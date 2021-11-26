ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД БОНАПАРТА 1796‒1797

Итальянский поход Бонапарта 1796—1797 — военная кампания Итальянской армии Франции против Австрии и Пьемонта (Сардинии) во время войны Первой антифранцузской коалиции.

На протяжении всей войны, начиная с 1792, Италия была второстепенным театром военных действий. План военной кампании 1796, разработанный Л. Карно , также отводил основную роль Самбро-Маасской армии Журдана и Рейнско-Мозельской армии Моро, которые должны были форсировать Рейн и наступать на Вену, тогда как Итальянской армии, которой с марта 1796 командовал генерал Бонапарт (см. Наполеон I ), вновь предназначалась лишь вспомогательная функция. В распоряжении Бонапарта имелось около 45 тыс. человек. Им противостояло до 70 тыс. австро-сардинских войск генерала Больё, разделенных, однако, на несколько корпусов, которые находились на значительном расстоянии друг от друга. Вступив в Италию 9 апреля 1796, Бонапарт по частям разбил австрийские и сардинские войска в сражениях при Монтенотте (12 апреля), Миллезимо (13 апреля), Дего (13—14 апреля), Чеве (16 апреля), Мондови (21 апреля) и вынудил Пьемонт выйти из войны, подписав перемирие (28 апреля), а затем и мир (15 мая). Развивая успех, Бонапарт нанес поражения австрийцам при Фомбио (7—9 мая), Лоди (10 мая) и Боргетто (30 мая), отбросил их в Тироль и осадил крепость Мантуя. Получив подкрепления, австрийская армия под командованием генерала Вурмзера 29 июля двинулась на выручку гарнизону Мантуи. Одержав победы при Лонато (3—4 августа) и Кастильоне (5 августа), Бонапарт вновь вынудил ее отступить в Тироль.

В начале сентября Вурмзер опять двинулся к Мантуе, оставив отряд генерала Давидовича прикрывать Тироль. Бонапарт разгромил Давидовича при Роверто (4 сентября) и занял Тироль, после чего повернул против Вурмзера и разбил его армию при Бассано (8 сентября), вынудив ее остатки укрыться в Мантуе, что только осложнило положение осажденных. В октябре Австрия направила в Сев. Италию новую армию под командованием фельдмаршала Альвинци. Воспользовавшись медлительностью и несогласованностью действий неприятеля, Бонапарт нанес поражение Альвинци при Арколе (15—17 ноября) и принудил его к отступлению. 7 января 1797 войска Альвинци вновь двинулись на выручку Мантуе. Однако Бонапарт получил подкрепления из Франции и разгромил австрийцев у Риволи (14—15 января), после чего Мантуя капитулировала (2 февраля). Вступив в Папскую область, французы принудили к миру также римского папу (19 февраля), отказавшегося от части свои владений и выплатившего Франции 30 млн франков контрибуции. 10 марта Бонапарт начал наступление на Австрию. Он разгромил войска эрцгерцога Карла на р. Тальяменто (16 марта) и при Тарвизио (21—23 марта), вынудив Австрию подписать 17 апреля прелиминарный мирный договор в Леобене, условия которого 17 октября были закреплены Кампо-Формийским миром 1797 .

Лит.: Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя. М., 2011; . Соколов О. В. Первая Итальянская кампания Бонапарта 1796—1797. Ч. 1. СПб., 2016. Montarras . A. LegénéralBonaparteetle renseignement: la période révolutionnaire et la première campagne d’Italie. Paris, 2014 . Ferrero G. Bonaparte en Italie: 1796—1797. Paris, 1994. Tranié J., Carmigniani J.-C. Napoléon Bonaparte: la première campagne d’Italie 1796—1797. Paris, 1990.