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ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1802-1805
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1802-1805 годов - зависимое от Франции государство во главе с Наполеоном Бонапартом.
Создана в январе 1802 года после вторичной оккупации французскими войсками территории бывшей Цизальпинской республики. Включала Ломбардию, территорию бывшей Циспаданской республики, Романью и некоторые другие территории. В 1805 году превращена императорским указом в Итальянское королевство.
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