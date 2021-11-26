ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1802-1805

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1802-1805 годов - за­ви­си­мое от Фран­ции го­су­дар­ст­во во гла­ве с На­по­лео­ном Бо­на­пар­том .

Соз­да­на в январе 1802 года по­сле вто­рич­ной ок­ку­па­ции французскими вой­ска­ми тер­ри­то­рии бывшей Ци­заль­пин­ской рес­пуб­ли­ки. Вклю­ча­ла Лом­бар­дию, тер­ри­то­рию бывшей Цис­па­дан­ской рес­пуб­ли­ки, Ро­ма­нью и не­ко­то­рые другие тер­ри­то­рии. В 1805 году пре­вра­ще­на императорским ука­зом в Итальянское ко­ро­лев­ст­во.

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