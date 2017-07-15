Краткий курс истории. Философский камень египтологии 15 июля 1799 года французский военный Пьер-Франсуа Бушар, участвовавший в Египетском походе Наполеона, обнаружил знаменитый Розеттский камень. Это событие стало отправной точкой в вопросе расшифровки египетских иероглифов. Сама же история является почти детективной. Случайная находка, перевернувшая мир В 1672 году великий немецкий философ Лейбниц написал для французского короля Людовика XIV (он весьма плотоядно поглядывал на германские земли) сочинение о Египте, который назвал «ключом от Европы». Более чем через 100 лет другой французский правитель, Наполеон Бонапарт, весьма заинтересовался этим сочинением. Идея с Египтом ему понравилась, и в 1799 году он послал в страну пирамид военный флот, чтобы выбить оттуда англичан. Во...

15 июля 1799 года французский военный Пьер-Франсуа Бушар, участвовавший в Египетском походе Наполеона, обнаружил знаменитый Розеттский камень. Это событие стало отправной точкой в вопросе расшифровки египетских иероглифов. Сама же история является почти детективной.

Случайная находка, перевернувшая мир

В 1672 году великий немецкий философ Лейбниц написал для французского короля Людовика XIV (он весьма плотоядно поглядывал на германские земли) сочинение о Египте, который назвал «ключом от Европы». Более чем через 100 лет другой французский правитель, Наполеон Бонапарт, весьма заинтересовался этим сочинением. Идея с Египтом ему понравилась, и в 1799 году он послал в страну пирамид военный флот, чтобы выбить оттуда англичан. Во время строительства форта Сент-Жюльен, который возводился возле города Розетты (современный город Рашид недалеко от Александрии), и был случайно обнаружен камень. Но после поражения в 1801 году французы были вынуждены отдать англичанам коллекцию находок, которая стала основой египетского отдела Британского музея.

Текст камня представляет собой благодарственную надпись, которую в 196 году до н. э. египетские жрецы адресовали Птолемею V Эпифану, монарху из династии Птолемеев. Начало текста: «Новому царю, получившему царство от отца»… В эллинистический период многие подобные документы в пределах греческой ойкумены распространялись в двух- или трёхъязычном виде, что и сослужило впоследствии добрую службу лингвистам.

Жизнь камня

В древние времена, в 196 году до н. э., египетские жрецы адресовали фараону Птолемею V торжественную надпись в честь подавления восстания. Оду выбили на камне на трёх языках, как это было принято под влиянием греческой культуры. Первая была записана иероглифами, вторая выполнена демотическим письмом (эдакая древнеегипетская скоропись), а третья – на древнегреческом языке. Но шли столетия, сменялись эпохи, и древние цивилизации исчезли. Интерес к ним проснулся только в XVII веке.

Камень является фрагментом большой стелы, происходящей, вероятно, из Саиса (расположенного в дельте вверх по течению розеттского рукава Нила). При последующих поисках в Розетте никаких дополнительных фрагментов не было найдено. Из-за повреждений ни один из трёх текстов не является абсолютно полным. Греческий текст содержит 54 строки, из которых первые 27 сохранились в полном объёме, а остальные частично утрачены в связи с диагональным отколом в правом нижнем углу камня. Демотический текст сохранился лучше остальных: это 32 строки, из которых у 14 первых слегка повреждена правая сторона. Иероглифический текст пострадал больше всего. Сохранились только последние 14 строк иероглифического текста, все они отколоты на правой стороне, 12 — на левой.

Ключ к тайнам Египта

Поскольку древнегреческий язык был хорошо известен учёным уже к началу 1700-х годов, перевод надписи на этом языке не составил особого труда. Серьёзной трудностью представлялось прочтение египетских иероглифов, которые были мало изучены наукой. Расшифровкой параллельно занялись несколько учёных, но именно французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832), с самого детства демонстрировавший потрясающие способности к языкам, внёс решающий вклад. Сличая надписи на Розеттском камне, записанные древнегреческим и иероглифическим письмом, Шампольон развенчал главный миф египтологии того времени: что иероглифы якобы не имеют фонетического прочтения (то есть не читаются как буквы). Предположив, что имена в греческой и иероглифической частях камня стоят приблизительно в одних и тех же местах текста, он определил произношение некоторых иероглифов. Шампольон скончался в возрасте 41 года, не успев окончить многие работы. Однако сразу после смерти учёного его брат издал завершённые «Словарь иероглифического письма» и «Египетскую грамматику». Трудами братьев мир пользуется и по сей день.

О себе он однажды сказал так: «я знаю египетский язык так же, как и французский, и на нём я воздвигну свою работу о египетских папирусах».