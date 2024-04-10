8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

От межколониальных конфликтов к битве империй. Англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII – начале XVIII в.

Акимов Ю.

В книге, написанной на основе зарубежных архивных материалов, а также широкого круга опубликованных источников и научной литературы, рассматривается англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII — начале XVIII в. Особое внимание уделяется внешнеполитическому и дипломатическому аспектам борьбы двух держав, роли и месту их заморских владений в межгосударственных отношениях того времени, первым самостоятельным шагам английских и французских колоний на внешнеполитической арене.